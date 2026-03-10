100 Bin trafik cezası için formül aranıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meclis’te trafik kameralarının çalıştığını ve polisin elinde yaklaşık 100 bin trafik cezası bulunduğunu açıkladı.

Erhan Arıklı, trafik kamera sistemlerinin çalışmadığı yönündeki iddialara yanıt vererek kameraların aktif olduğunu ve radar sistemlerinin kurulduğu günden bu yana sorunsuz şekilde çalıştığını açıkladı.

Trafik cezalarının dağıtımında geçmişte uygulanan ihale sisteminin sorun yarattığını belirten Arıklı, bu nedenle cezaların biriktiğini söyledi. Arıklı, polis teşkilatının elinde yaklaşık 100 bin trafik cezası bulunduğunu ifade etti.

Biriken cezaların vatandaş açısından mağduriyet yarattığını vurgulayan Arıklı, puan sistemi nedeniyle bazı sürücülerin aynı anda çok sayıda ceza tebligatı alarak ehliyetlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Arıklı, hükümet içinde puan cezalarının belirli bir dönem için silinmesinin de gündemde olduğunu açıkladı.