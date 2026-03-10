  • BIST 12433.5
Hasipoğlu: "KOOP-SÜT, BİNBOĞA ve Levazım’da mali sıkıntı var"

Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Meclis’te KOOP-SÜT, Zirai Levazım ve BİNBOĞA’daki maaş kesintileri ve mali sıkıntılar hakkında açıklama yaptı.
Hasipoğlu: "KOOP-SÜT, BİNBOĞA ve Levazım’da mali sıkıntı var"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, KOOP-SÜT, Zirai Levazım ve BİNBOĞA’da çalışanların maaş ödemeleri ve hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin şikayetler bulunduğunu söyledi.

Hasipoğlu, söz konusu üç kurumda mali sıkıntıların sürdüğünü belirterek bazı çalışanların emekli olmalarına rağmen görevlerine devam ettiğini ifade etti.

Zirai Levazım Kooperatifi’nde 7, Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim Kooperatifi’nde 19, Karma Hayvan Yemi Kooperatifi BİNBOĞA’da ise 15 emekli personelin çalıştığını belirten Hasipoğlu, bu kişilere yarı maaş ödendiğini kaydetti.

"MAAŞ KESİNTİLERİNE İLİŞKİN İKİNCİ İHBAR GÖNDERİLDİ"

Hasipoğlu, maaş kesintileriyle ilgili daha önce de bakanlığa şikayet ulaştığını hatırlatarak, 12 Kasım 2025 tarihinde kooperatiflere resmi yazı gönderildiğini söyledi.

Son dönemde aynı sorunların yeniden gündeme gelmesi üzerine Çalışma Bakanlığı’nın konuyu tekrar değerlendirdiğini belirten Hasipoğlu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ile İş Yasası hükümlerine göre kesinti yapılamayacağını hatırlatan ikinci bir ihbarın gönderildiğini açıkladı.

Bakanlık olarak önceliklerinin çalışanların maaşlarını yürürlükteki yasalar çerçevesinde eksiksiz alabilmesi olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, gönderilen ihbarın olumlu sonuç vermesini beklediklerini ifade etti.

