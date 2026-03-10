Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Lefkoşa’da Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, biri ikamet izinsiz olmak üzere dört kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, biri ikamet izinsiz olmak üzere dört kişi tutuklandı.

09.03.2026 tarihinde saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından ortak operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında M.A. (25) ile M.K. (23)’nin tasarruflarında yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Soruşturmanın devamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen F.J. (31)’nin Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise tasarrufunda yaklaşık 125 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 43 adet hap ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Ayrıca söz konusu ikametgahta bulunan G.N.C. (29)’nin yapılan muhaceret kontrolünde ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.