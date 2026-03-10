Meclis Genel Kurulu’nda kooperatif iştirakleri ve süt sektöründeki kriz ele alındı.

umhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat’ın kooperatif iştirakleri, süt krizi ve tarım politikalarına yönelik eleştirilerinin ardından söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, hükümetin attığı adımları ve sektörlerde yaşanan sıkıntıları değerlendirdi.

Her iki bakan da kooperatif iştiraklerindeki mali sıkıntıları kabul ederken, hem çalışan hakları hem de süt sektöründe yaşanan pazarlama sorunlarına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Mali açıdan sıkıntı var”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, KOOP-SÜT, Zirai Levazım ve BİNBOĞA ile ilgili çalışanların maaş ödemeleri ve hayat pahalılığı ödeneği konusunda şikayetler bulunduğunu belirtti.

Bu üç şirkette mali sıkıntıların sürdüğünü ifade eden Hasipoğlu, kurumlarda emekli personelin de çalışmaya devam ettiğini söyledi. Zirai Levazım Kooperatifi’nde 7, Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim Kooperatifi’nde 19, Karma Hayvan Yemi Kooperatifi BİNBOĞA’da ise 15 emekli personelin çalıştığını belirten Hasipoğlu, bu kişilere yarı maaş ödendiğini kaydetti.

“Kesintilerin yapılmaması gerektiğini hatırlatan ihbarı yeniden gönderdik”

Hasipoğlu, söz konusu maaş kesintileriyle ilgili daha önce de bakanlığa şikayet ulaştığını ve 12 Kasım 2025’te kooperatiflere resmi yazı gönderildiğini anımsattı.

Son dönemde aynı sorunların yeniden gündeme gelmesi üzerine Çalışma Bakanlığı’nın konuyu yeniden değerlendirdiğini belirten Hasipoğlu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ile İş Yasası hükümlerine göre kesintilerin yapılmaması gerektiğini hatırlatan ikinci bir ihbarın bugün itibarıyla gönderildiğini açıkladı.

Bakanlık olarak önceliklerinin çalışanların maaşlarını yürürlükteki yasalar çerçevesinde eksiksiz alabilmesi olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, daha önce olduğu gibi bu ihbarın da olumlu sonuç vermesini beklediklerini ifade etti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her karış toprağı dokunulmazdır”

Hasipoğlu konuşmasında bölgesel gelişmelere de değindi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile birlikte yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Hasipoğlu, Kıbrıs’ın güvenliğine ilişkin verilen mesajları eleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte sağlandığını vurgulayan Hasipoğlu, Türkiye’den F-16 uçaklarının adaya konuşlandığını belirterek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her karış toprağı dokunulmazdır” ifadelerini kullandı.

“KOOP-SÜT’ün sürdürülebilirliği için destek veriyoruz”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise konuşmasında kooperatif iştiraklerinin önemine değinerek KOOP-SÜT’ün sürdürülebilirliğinin sağlanması için hükümetin destek verdiğini belirtti.

Kurumun geçmişte günlük 130 bin litre üretim kapasitesine ulaşabildiğini hatırlatan Çavuş, bugün üretimin yaklaşık 50 bin litre seviyesinde olduğunu söyledi. Bu seviyenin sürdürülebilirlik açısından önemli olduğunu ifade eden Çavuş, KOOP-SÜT’ün sistem içinde kalması için Tarım Bakanlığı olarak destek vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Kurumun mali yapısını güçlendirmek amacıyla daha önce 100 milyon TL’lik sermaye artırımı yapıldığını da açıklayan Çavuş, yönetim kurulu, sendika ve çalışanların uzlaşı içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

“Ocak ayından beri süt üretiminde rutin bir artış var”

Süt sektöründe yaşanan sıkışıklığın yalnızca yerel nedenlerden kaynaklanmadığını ifade eden Çavuş, Ocak ayından itibaren üretimde mevsimsel artış yaşandığını söyledi.

Türkiye’ye ihracat yapan işletmelerin denetim sürecinde bazı aksaklıklar yaşandığını belirten Çavuş, bu süreçte ihracat kapasitesinin sınırlı kaldığını ancak daha sonra denetimden geçen işletme sayısının artırıldığını dile getirdi.

Bakan, ihracat pazarlarında yaşanan sorunlara son dönemde bölgesel savaşın da eklendiğini belirterek, Arap pazarına günlük ortalama 300 bin litre süt karşılığı ürünün gönderilememesinin sektörde ciddi bir baskı oluşturduğunu söyledi.

“KOOP-SÜT’ün süt işleme kapasitesini artırmasını istiyoruz”

Tarım Bakanlığı olarak fazla sütün değerlendirilmesi için çeşitli adımlar attıklarını belirten Çavuş, hellim üretimi ve destek mekanizmalarıyla piyasadaki fazla sütün çekilmesinin planlandığını ifade etti.

Bu kapsamda KOOP-SÜT’ün süt işleme kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirten Çavuş, fabrikanın günlük işleme kapasitesinin 50 tondan 90 tona çıkarılması için destek verdiklerini söyledi.

İhracat pazarlarının yeniden açılmasıyla birlikte sektördeki sıkışıklığın azaltılmasının hedeflendiğini kaydeden Çavuş, Tarım Bakanlığı’nın hem üreticiyi hem de imalatçıları rahatlatacak çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.