Meclis denetim göreviyle toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim gündemiyle toplandı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 13.30’da başladı.
Genel Kurulun gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları bulunuyor.
