  • BIST 12433.5
  • Altın 7372.93
  • Dolar 44.036
  • Euro 51.3269
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİran Savaşı’nda 11. gün

KKTC’de Fiber Optik Protokolü Anayasa Mahkemesi’ne Sunuldu – Cumhurbaşkanlığı Önceden Görüş İstiyor

» »
Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında fiber optik altyapının geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü onay yasasının, Anayasa’ya uygunluğunun incelenmesi için Anayasa Mahkemesi’ne sunulduğunu açıkladı.
KKTC’de Fiber Optik Protokolü Anayasa Mahkemesi’ne Sunuldu – Cumhurbaşkanlığı Önceden Görüş İstiyor

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu yasanın Anayasa’nın 146. maddesi kapsamında Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne gönderildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’nın beklentisinin, benzer durumlarda devletin itibarı ve güvenilirliği dikkate alınarak Anayasa’nın 158. maddesi çerçevesinde Devletin hukuk danışmanı olan Başsavcılıktan önceden yazılı görüş alınması olduğunu ifade eden Erhürman, bu yöntemin bundan sonraki uygulamalarda esas alınması gerektiğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Girne’de 84 Yaşındaki Şahıs Evinde Ölü Bulundu10 Mart 2026 Salı 16:59
  • Kaza yapan alkollü sürücüye yasal işlem10 Mart 2026 Salı 16:21
  • Meclis denetim göreviyle toplandı10 Mart 2026 Salı 15:20
  • 100 Bin trafik cezası için formül aranıyor10 Mart 2026 Salı 11:15
  • Bugün ve yarın sabah saatlerinde yer yer don olayı bekleniyor10 Mart 2026 Salı 11:03
  • Kıbrıs’ta Mart 9’u Geleneği Yaşatıldı10 Mart 2026 Salı 10:34
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi10 Mart 2026 Salı 10:03
  • Döviz güne nasıl başladı?10 Mart 2026 Salı 10:01
  • Genel Kurul, denetim göreviyle toplanacak10 Mart 2026 Salı 08:04
  • Pasaport (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis’te görüşüldü09 Mart 2026 Pazartesi 20:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti