KKTC’de Fiber Optik Protokolü Anayasa Mahkemesi’ne Sunuldu – Cumhurbaşkanlığı Önceden Görüş İstiyor

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu yasanın Anayasa’nın 146. maddesi kapsamında Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne gönderildiğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı’nın beklentisinin, benzer durumlarda devletin itibarı ve güvenilirliği dikkate alınarak Anayasa’nın 158. maddesi çerçevesinde Devletin hukuk danışmanı olan Başsavcılıktan önceden yazılı görüş alınması olduğunu ifade eden Erhürman, bu yöntemin bundan sonraki uygulamalarda esas alınması gerektiğini vurguladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.