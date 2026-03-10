  • BIST 12433.5
Seyir Halindeki Araçta Yangın

09.03.2026 tarihinde saat 08.30 sıralarında, Gazimağusa–Lefkoşa Anayolu üzerinde seyir halinde bulunan EH 222 plakalı araçta, park edildikten sonra yangın meydana geldi.
09.03.2026 tarihinde saat 08.30 sıralarında, Gazimağusa–Lefkoşa Anayolu üzerinde seyir halinde bulunan EH 222 plakalı araçta, park edildikten sonra yangın meydana geldi.

Muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu çıkan yangın, çevrede bulunan şahısların müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonucu aracın elektrik aksamları yanarak zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

