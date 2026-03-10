  • BIST 12433.5
Girne'de 84 Yaşındaki Şahıs Evinde Ölü Bulundu

Girne’de sakin 84 yaşındaki Klaus Christoph Kehr, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü bulundu.
Girne'de 84 Yaşındaki Şahıs Evinde Ölü Bulundu

Girne’de sakin 84 yaşındaki Klaus Christoph Kehr, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, 10 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 sıralarında Kehr’in yaşamını yitirmiş olduğu tespit edildi. Olayın ani ve gayri tabii ölüm kapsamında değerlendirildiği belirtilirken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği ifade edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

