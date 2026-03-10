  • BIST 12433.5
  • Altın 7374.23
  • Dolar 44.0488
  • Euro 51.2771
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİran Savaşı’nda 11. gün

İskele-Karpaz Anayolu’nda Gümrüksüz Süt Tozu Ele Geçirildi

» »
09.03.2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında, İskele-Karpaz Anayolu’nun Granel Çemberi mevkiinde, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında kontrol maksatlı durdurulan araçta gümrüksüz mal tespit edild
İskele-Karpaz Anayolu’nda Gümrüksüz Süt Tozu Ele Geçirildi

09.03.2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında, İskele-Karpaz Anayolu’nun Granel Çemberi mevkiinde, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında kontrol maksatlı durdurulan araçta gümrüksüz mal tespit edildi.

Ö.A. (32)’nın kullanımındaki araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 15 torba süt tozu bulunarak emare olarak alındı.

Olayın ardından Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri tarafından söz konusu şahsa 75 bin TL para cezası kesilirken, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bugün ve yarın sabah saatlerinde yer yer don olayı bekleniyor10 Mart 2026 Salı 11:03
  • Kıbrıs’ta Mart 9’u Geleneği Yaşatıldı10 Mart 2026 Salı 10:34
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi10 Mart 2026 Salı 10:03
  • Döviz güne nasıl başladı?10 Mart 2026 Salı 10:01
  • Genel Kurul, denetim göreviyle toplanacak10 Mart 2026 Salı 08:04
  • Pasaport (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis’te görüşüldü09 Mart 2026 Pazartesi 20:42
  • Dikkat! Bu yerlerde 2 saat elektrik olmayacak!09 Mart 2026 Pazartesi 20:40
  • T.C. MSB’den KKTC’ye Gelen F-16’lar Sonrası Mesaj: “Kardeşimiz İçin Geldik!”09 Mart 2026 Pazartesi 17:37
  • Türkiye’nin KKTC’ye gönderdiği savaş uçakları Rum basınında09 Mart 2026 Pazartesi 12:25
  • Gıda Mühendisleri Odası başkanlığına yeniden Oymen seçildi09 Mart 2026 Pazartesi 11:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti