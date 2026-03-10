İskele-Karpaz Anayolu’nda Gümrüksüz Süt Tozu Ele Geçirildi

09.03.2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında, İskele-Karpaz Anayolu’nun Granel Çemberi mevkiinde, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında kontrol maksatlı durdurulan araçta gümrüksüz mal tespit edildi.
Ö.A. (32)’nın kullanımındaki araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 15 torba süt tozu bulunarak emare olarak alındı.
Olayın ardından Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri tarafından söz konusu şahsa 75 bin TL para cezası kesilirken, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Soruşturma devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.