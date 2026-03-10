Kaza yapan alkollü sürücüye yasal işlem

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.00 sıralarında Girne-Lefkoşa Anayolu’nun 7-8’inci kilometreleri arasında 123 miligram alkollü içki tesiri altında KA 745 plakalı salon aracıyla Lefkoşa istikametine dikkatsizce seyreden Gonca Altan (K-31), sola meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Altan’ın aracı orta refüjün bordür taşlarına çarparken kazada yaralanan olmadı.
Sürücüye alkollü araç kullanıp, trafik kazası yapma suçlarından yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.