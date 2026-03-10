  • BIST 12433.5
  • Altın 7383.27
  • Dolar 44.0488
  • Euro 51.2861
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİran Savaşı’nda 11. gün

Mühürlenen işletme; Menteşoğluları Süt Ürünleri Fabrikası Hijyen ve ruhsat denetimlerinde kurallara uymadı

» »
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, halk sağlığı için sıkı denetim yapıyor
Mühürlenen işletme; Menteşoğluları Süt Ürünleri Fabrikası Hijyen ve ruhsat denetimlerinde kurallara uymadı

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, halk sağlığının korunması amacıyla her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği gıda ve hijyen denetimlerini titizlikle sürdürüyor.

Sağlık Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, uyarıları dikkate almayıp, gıda ve hijyen koşullarına uygun faaliyet göstermeyen ve ayrıca işletme ruhsatsız olduğu belirlenen Menteşoğluları Süt Ürünleri Fabrikası hakkında yasal işlem başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde söz konusu işletme belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunmasının belediyenin en önemli sorumlulukları arasında yer aldığı vurgulanarak, gıda üretimi ve satışı yapan tüm işletmelerin yürürlükteki hijyen ve ruhsat kurallarına uymalarının zorunlu olduğu ifade edildi.

Belediye yetkilileri, halk sağlığını riske atabilecek uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ve gerekli yasal yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Asfaltlama Duyurusu27 Şubat 2026 Cuma 15:20
  • Kaymaklı’ya Yeni Geçiş Noktası İçin Yeşil Işık: Harmancı’dan Ortak Eylem Mesajı25 Şubat 2026 Çarşamba 16:32
  • LTB, Başkentin Tarihi Mirası Surlarda temizlik ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor25 Şubat 2026 Çarşamba 12:06
  • Asfaltlama Duyurusu24 Şubat 2026 Salı 09:14
  • Haspolat ile Taşkent kavşağı arasındaki yol bugün trafiğe kapatılacak24 Şubat 2026 Salı 09:12
  • Meclis önündeki barikatlar kaldırıldı23 Şubat 2026 Pazartesi 13:32
  • Sıla Usar İncirli’den Meclis Girişi Tepkisi23 Şubat 2026 Pazartesi 11:21
  • Gönyeli’de apartman dairesinde yangın: 3 kişi hastaneye kaldırıldı15 Şubat 2026 Pazar 10:52
  • Lefkoşa Türk Belediyesi'nin çam kese böceğiyle mücadelesi sonuç verdi: Şikâyetler 9’a düştü11 Şubat 2026 Çarşamba 12:41
  • Lefkoşa Maratonu 10 ve 21 Kilometre Koşularına  Erken Kayıtlar Başladı10 Şubat 2026 Salı 11:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti