Mühürlenen işletme; Menteşoğluları Süt Ürünleri Fabrikası Hijyen ve ruhsat denetimlerinde kurallara uymadı

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, halk sağlığı için sıkı denetim yapıyor

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, halk sağlığının korunması amacıyla her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği gıda ve hijyen denetimlerini titizlikle sürdürüyor.

Sağlık Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, uyarıları dikkate almayıp, gıda ve hijyen koşullarına uygun faaliyet göstermeyen ve ayrıca işletme ruhsatsız olduğu belirlenen Menteşoğluları Süt Ürünleri Fabrikası hakkında yasal işlem başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde söz konusu işletme belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunmasının belediyenin en önemli sorumlulukları arasında yer aldığı vurgulanarak, gıda üretimi ve satışı yapan tüm işletmelerin yürürlükteki hijyen ve ruhsat kurallarına uymalarının zorunlu olduğu ifade edildi.

Belediye yetkilileri, halk sağlığını riske atabilecek uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ve gerekli yasal yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını belirtti.