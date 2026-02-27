Asfaltlama Duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin şehrin genelinde başlattığı asfaltlama çalışmaları Suriçi bölgesi ile devam ediyor. 28 Şubat Cumartesi gününden itibaren Zühtüzade Sokak, Karababa A Sokak ve Karababa B Sokak’ta ilk önce asfalt kemirme ve ardından asfalt kaplama çalışmaları yapılacaktır.
Çalışmalar süresince sokaklar araç trafiğe kapı olacaktır.
Ayrıca 1 Mart Pazar günü Yzb.Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar tamamlanana kadar bu güzergahları kullanacak sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri rica olunur.
