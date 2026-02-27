  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPakistan Afganistan'a savaş ilan etti

Asfaltlama Duyurusu

» »
Çalışmalar süresince sokaklar araç trafiğe kapı olacaktır. 
Asfaltlama Duyurusu

 Lefkoşa Türk Belediyesi’nin şehrin genelinde başlattığı asfaltlama çalışmaları Suriçi bölgesi ile devam ediyor. 28 Şubat Cumartesi gününden itibaren Zühtüzade Sokak, Karababa A Sokak ve Karababa B Sokak’ta ilk önce asfalt kemirme ve ardından asfalt kaplama çalışmaları yapılacaktır.

Çalışmalar süresince sokaklar araç trafiğe kapı olacaktır. 
Ayrıca 1 Mart Pazar günü Yzb.Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar tamamlanana kadar bu güzergahları kullanacak sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri rica olunur.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sıla Usar İncirli’den Meclis Girişi Tepkisi23 Şubat 2026 Pazartesi 11:21
  • Gönyeli’de apartman dairesinde yangın: 3 kişi hastaneye kaldırıldı15 Şubat 2026 Pazar 10:52
  • Lefkoşa Türk Belediyesi'nin çam kese böceğiyle mücadelesi sonuç verdi: Şikâyetler 9’a düştü11 Şubat 2026 Çarşamba 12:41
  • Lefkoşa Maratonu 10 ve 21 Kilometre Koşularına  Erken Kayıtlar Başladı10 Şubat 2026 Salı 11:00
  • Park halindeki araçlara çarptı07 Şubat 2026 Cumartesi 11:34
  • LTB’den Asfaltlama Duyurusu05 Şubat 2026 Perşembe 19:06
  • Lefkoşa'da eğlence mekanında kavga!01 Şubat 2026 Pazar 12:04
  • LTB’nin asfaltlama çalışmaları Yenişehir’de sürüyor30 Ocak 2026 Cuma 14:19
  • LTB’nin Haspolat Arıtma Tesisi’ne Güneş Enerjisi Sistemi kurma çalışmaları devam ediyor29 Ocak 2026 Perşembe 12:45
  • LTB'den 3 Farklı Bölgede Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Duyurusu29 Ocak 2026 Perşembe 12:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti