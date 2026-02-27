  • BIST 12433.5
Üstel Erdoğan'ın doğum gününü kutladı...

»
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ünal Üstel’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Üstel Erdoğan'ın doğum gününü kutladı...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ünal Üstel’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede Üstel, Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

"Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan Başbakan Üstel,
'Öncelikle hayırlı yaşlar. İyi ki doğdunuz. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin başındasınız. Güçlü Türkiye'yi yarattınız. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sizin gücünüzle rahat ediyoruz.' ifadelerini kullandı."

Kabulde Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan da yer aldı.

