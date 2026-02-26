KTÖS: Kermiya’daki tüm şeritlerin 24 saat açık tutulması zorunlu

KTÖS, her iki Lefkoşa belediye başkanının tutumunu desteklediğini açıklayarak, ortak kent Lefkoşa’da daha fazla geçiş noktasının açılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, karşılıklı geçiş noktalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, liderlerin açıklamalarına rağmen somut ilerleme sağlanamadığını belirtti.

Maviş, karşılıklı geçişler konusunda hem Tufan Erhürman hem de Nikolas Hristodulidis’in açıklamalarına rağmen pratik adımların atılamadığını ifade etti.

Son dönemde Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Prountzos’un Kaymaklı geçiş noktasını yeniden gündeme getirmesi ve Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın bu öneriye destek vermesinin, Lefkoşa’nın günlük yaşam ihtiyaçları açısından gerçekçi bir talep olarak değerlendirildiği belirtildi.

Kermiya geçiş noktasında en az üç gidiş–üç geliş şeridini hedefleyen altyapı çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan Maviş, kabinlerin sürekli açık tutulmaması nedeniyle düzenlemenin fiilen beklenen faydayı sağlamadığını söyledi. Yoğunluğun azalmak yerine kalıcı hale geldiği ifade edildi.

Kermiya’daki tüm şeritlerin 24 saat açık tutulmasının zorunlu olduğu vurgulanırken, gecikmelerin altyapıdan değil, geçiş noktalarındaki yönetim politikalarından kaynaklandığı savunuldu.

KTÖS, her iki Lefkoşa belediye başkanının tutumunu desteklediğini açıklayarak, ortak kent Lefkoşa’da daha fazla geçiş noktasının açılmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Geçişlerin araçlı, yaya ve küçük motorlu araçlar gibi farklı seçeneklerle çeşitlendirilmesi gerektiği de kaydedildi. Kaymaklı önerisinin bu kapsamda değerlendirilmesi istendi.

Açıklamada, liderlerin masadaki tüm geçiş başlıklarında sonuç odaklı ve samimi irade ortaya koyması gerektiği, mevcut uygulamaların devam etmesinin ise halkta öfke ve güvensizliği artıracağı vurgulandı.