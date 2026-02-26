Maliye 4’lü İhalede 5.8 Milyar Lira Borç Yazdı

Merkez Bankası’ndan elde edilen bilgilere göre, gerçekleştirilen son ihale sonrasında hükümetin iç borçlanması 5 milyar 805 milyon Türk Lirası’nın üzerine çıktı.

8 Ocak – 25 Şubat döneminde düzenlenen iç borç ihale sayısı 9’a yükselirken, toplam iç borç stoku da dikkat çekici şekilde arttı. Söz konusu periyotta iç borç miktarı 5 milyar 270 milyon liradan 11 milyar 75 milyon liraya ulaştı.

Dün gerçekleştirilen ihale sonucunda ise Maliye Bakanlığı’nın iç borç yüküne ek olarak; 4 milyar 710 milyon Türk Lirası’nın yanı sıra 6 milyon 100 bin ABD doları, 2 milyon 200 bin Euro ve 12 milyon 100 bin Sterlin daha eklendi.

Ek borçlanmayla birlikte kamu maliyesindeki borç artışının ivme kazandığı değerlendiriliyor.