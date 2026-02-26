  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump'tan Kongre'deki konuşmasında İran'a net mesajlar

TİDER Başkanı Hande Tibuk: “Etiketleri doğru okumak, ramazan’ın bereketini korumaktır”

» »
"Son Kullanma Tarihi (SKT) ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) kavramlarının karıştırılmasının hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine milyarlarca dolarlık zarar verdiğini vurguladı."
TİDER Başkanı Hande Tibuk: “Etiketleri doğru okumak, ramazan’ın bereketini korumaktır”

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) Başkanı Hande Tibuk, Ramazan ayıyla birlikte artan gıda talebi ve tüketimine dikkat çekerek; Son Kullanma Tarihi (SKT) ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) kavramlarının karıştırılmasının hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine milyarlarca dolarlık zarar verdiğini vurguladı.

 

Türkiye’de her yıl yaklaşık 26 milyon ton gıda israf edilmekte, kişi başına düşen gıda israfı ise 100 kilograma yakın. Bu devasa israfın büyük bir bölümü, tarih etiketlerinin yanlış anlaşılması nedeniyle "güvenli" ve “tüketilebilir” durumdaki gıdaların çöpe atılmasından kaynaklanıyor.

 

TİDER Başkanı Hande Tibuk, israf edilen toplam gıdanın üçte birinin, dünyada gıdaya erişemeyen insanların tümüne yetebileceğine dikkat çekerek, Ramazan’ın ruhuna uygun şekilde bilinçli tüketim çağrısında bulundu.

 

SKT VE TETT ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Gıda etiketlerindeki tarih işaretlemesinin yanlış anlaşılması, küresel ölçekte her yıl 70 milyar ile 130 milyar dolar değerindeki gıdanın, %7 ila %10’unun israf edilmesine neden oluyor. Avrupa’da çöpe giden gıdanın %10-15’i, bu kavram karmaşasından kaynaklanırken, Türkiye’de ise bu bedelin 40 milyar TL’nin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

TİDER, gıda güvenliğini sağlamak ve israfı önlemek adına bu iki kavramın farkını şöyle açıklıyor:

 

  • Son Kullanma Tarihi (SKT): Et, süt ve süt ürünleri gibi riskli gıdalarda güvenlik sınırını ifade eder. Bu tarih geçtikten sonra ürün kesinlikle tüketilmemelidir.
  • Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT): Çoğunlukla bakliyat ve kuru gıda gibi raf ömrü uzun ürünlerde kalite önerisidir. Uygun koşullarda saklanan, görünüm, koku ve tat açısından bozulmamış ürünler, bu tarihten sonra da güvenle tüketilebilir.

 

RAMAZAN’DA İSRAFI ÖNLEMEK İÇİN 5 ALTIN KURAL

TİDER Genel Müdürü Nil Tibukoğlu ise, “TETT’si dolmuş ama sağlıklı ürünlerin gıda bankaları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması mümkün. Etiketleri doğru okumak, milyonlarca ihtiyaç sahibine destek olmanın en güçlü yollarından biridir” diyerek, sorunun sadece hane halkıyla sınırlı olmayıp gıda zincirinin her aşamasına yayıldığını belirtti ve şu önerileri sıraladı:

 

  • Buzdolabınızı Sık Kontrol Edin: İhtiyaçlarınızı belirleyerek alışveriş listenize bağlı kalın.
  • Yakın Tarihli Ürünleri Tercih Edin: Kısa sürede tüketecekseniz son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri satın alarak israfı önleyin.
  • Tarih Farkına Dikkat Edin: TETT ile SKT (veya STT) arasındaki farkı öğrenin ve gıdayı hemen çöpe atmayın.
  • Doğru Muhafaza Edin: Uygun gıdaları dondurarak ömürlerini uzatın.
  • Sıfır Atık Yaklaşımı: Kalan yiyecekleri değerlendirin, kompost yapın ve israfı minimize edin.

 

TİDER: 1 MİLYONU AŞAN DESTEK VE ÇEVRESEL ETKİ

Türkiye genelinde 40 ildeki 85 gıda bankasıyla dev bir ağ yöneten TİDER’in bugüne kadar 1 milyon 35 bin 960 kişiye gıda desteği ulaştırdığını belirten Hande Tibuk, bu faaliyetler sayesinde 13 bin 185 ton karbon salımının engellendiğini, 5 bin 284 ton ürünün israftan kurtarılarak ekonomiye kazandırıldığını ifade etti.

 

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER)’in 7 Nisan 2026’da İstanbul’da düzenleyeceği “6. Gıda Bankacılığı Zirvesi”nde de tüm bu gelişmelerin aktarılmasının yanında bu yıl, tarımdaki kayıpların azaltılması için kullanılan teknolojiler ve yapay zeka uygulamalarına odaklanılacak, ilgili başlıklar ulusal ve uluslararası uzmanların katılımıyla ele alınacak. https://www.gidabankaciligizirvesi.org  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Et mi sebze mi? Bilim dünyası anne babaların en büyük ikilemini masaya yatırdı17 Şubat 2026 Salı 14:43
  • 2026’nın en güçlü pasaportları belli oldu!17 Şubat 2026 Salı 11:41
  • Et mi sebze mi? Bilim dünyası anne babaların en büyük ikilemini masaya yatırdı17 Şubat 2026 Salı 09:56
  • Mutfağın kapısına kilit vurun: Kalbinizi korumak için "3 saat" kuralı!16 Şubat 2026 Pazartesi 23:54
  • Çocukları abur cuburdan nasıl uzak tutabiliriz?16 Şubat 2026 Pazartesi 23:52
  • Sigarayı bıraktığınızda vücudunuza ne olur?15 Şubat 2026 Pazar 13:37
  • Yaşlanmanın hızlandığı iki ana durak noktası belirlendi15 Şubat 2026 Pazar 11:59
  • 56 yaşında ama zirvede! Jennifer Lopez fit haliyle şaşırttı13 Şubat 2026 Cuma 21:51
  • Bilim kurgu gerçek oluyor: Beyni gençleştiren o madde ilk kez görüntülendi13 Şubat 2026 Cuma 14:49
  • Göbeklitepe’nin Ötesi: 12 Bin Yıllık Medeniyet Ağı Ortaya Çıktı13 Şubat 2026 Cuma 13:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti