  • BIST 12433.5
  • Altın 6979.63
  • Dolar 43.7388
  • Euro 51.8689
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGazimağusa’da mühürlü iş yerinin faaliyetine kaçak devam ettiği tespit edildi!

Göbeklitepe’nin Ötesi: 12 Bin Yıllık Medeniyet Ağı Ortaya Çıktı

» »
Şanlıurfa’da Göbeklitepe ile başlayan gizem, çevredeki 12 farklı noktada yapılan yeni keşiflerle bambaşka bir boyuta taşındı.
Göbeklitepe’nin Ötesi: 12 Bin Yıllık Medeniyet Ağı Ortaya Çıktı

Karahantepe’de bulunan dev insan heykelleri ve Sayburç’taki taş kabartmalar, atalarımızın sadece avcı değil, aynı zamanda usta birer sanatçı ve hikaye anlatıcısı olduğunu kanıtladı.

İnsanlık tarihinin bilinen tüm ezberlerini bozan Göbeklitepe, tek başına bir tapınak olmaktan çıkıp devasa bir yerleşim ağının kalbi haline geldi. 12 Şubat 2026 itibarıyla dünya vitrinine çıkan yeni buluntular, 12 bin yıl önce bu topraklarda yaşayan insanların sandığımızdan çok daha karmaşık bir sosyal yapıya ve inanç dünyasına sahip olduğunu gösteriyor. Artık sadece bir başlangıç noktasından değil, tarihin en büyük gizeminden bahsediyoruz.

Hayvan figürleri yerini insan heykellerine bıraktı

Göbeklitepe'den yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Karahantepe, son yılların en sarsıcı arkeolojik alanı haline geldi. Göbeklitepe'de daha çok vahşi hayvan figürleri ön plandayken, Karahantepe'de ana kayaya oyulmuş devasa bir insan başı heykeli ve çevresindeki sütunlar dikkat çekiyor. Uzmanlar bu alanın sadece bir ibadet merkezi değil, insanların toplandığı ve belki de ilk toplumsal kuralların koyulduğu bir yaşam alanı olduğunu düşünüyor.

Tarihin ilk çizgi romanı bir köy evinin altından çıktı

2021 yılında bir köy evinin bahçesinde tesadüfen bulunan Sayburç alanı, arkeoloji dünyasında hikaye anlatıcılığının doğuşu olarak kabul edildi. Buradaki taş duvarlarda bir insanın iki yanında leopar ve boğa figürleri yer alıyor. Sadece basit bir çizimden ziyade bir olay örgüsü içeren bu kabartma, 11 bin yıl önceki insanın yaşadığı bir macerayı tıpkı bir film sahnesi gibi taşa kazıdığını kanıtlıyor.

Bu dev yapıları neden kendi elleriyle gömdüler?

Göbeklitepe ve çevresindeki yapıların en esrarengiz tarafı, bu devasa alanların terk edilirken yıkılmak yerine tonlarca toprakla bilinçli bir şekilde gömülmüş olması. Atalarımızın bu muazzam eserleri neden saklama gereği duyduğu ve kimden korudukları sorusu hala cevaplanmayı bekliyor. Arkeologlar bunun o dönemdeki inanışa göre devasa bir veda töreni olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

2026 yılında tüm dünya Şanlıurfa'yı konuşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü Taş Tepeler projesi kapsamında bugün bölgede 12 farklı noktada kazılar aynı anda devam ediyor. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen dünyanın en eski boyalı domuz heykeli gibi buluntular, Neolitik Çağ insanının sanat ve estetik konusunda bugünle yarışacak düzeyde olduğunu kanıtlıyor. Toprağın altından çıkan her yeni parça, modern insanın köklerine dair bildiği her şeyi değiştirmeye devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bel ağrısında doğru bilinen yanlışlara uzman uyarısı: MR sonucu değil, bütüncül değerlendirme önemli12 Şubat 2026 Perşembe 09:19
  • "Neden bu şarkıyı çok seviyorum?" demeyin, suçlusu genleriniz olabilir10 Şubat 2026 Salı 18:18
  • Siyah kıyafetler neden çabuk eskiyor? Cevap bu yanlışlarda10 Şubat 2026 Salı 17:21
  • Erkek doğum kontrol hapı gerçek oluyor: Bilim dünyası 2027 için gün sayıyor!10 Şubat 2026 Salı 16:17
  • Atkısız Çıkmayın, Boyun Sağlığınızdan Olmayın10 Şubat 2026 Salı 11:43
  • Merit Kariyer Günleri’nin 5’incisi düzenleniyor05 Şubat 2026 Perşembe 10:26
  • 23. Orkide Yürüyüşü 5 Nisan Pazar günü citta slow Lefke'de gerçekleşiyor05 Şubat 2026 Perşembe 10:23
  • Artık Roma'daki Aşk Çeşmesi'ne para atmak da parayla02 Şubat 2026 Pazartesi 21:20
  • İspanya'da kaybolan kedi, dört ayda 250 kilometre yürüyüp Fransa'daki sahibine ulaştı01 Şubat 2026 Pazar 22:09
  • İspanya'da araştırmacılar farelerde pankreas kanserini tedavi etti01 Şubat 2026 Pazar 18:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti