Kazakistan'dan Kıbrıs'a uçak seferleri başlıyor

Planlamaya göre uçuşlar, Larnaka Havalimanı ile Kazakistan’ın başkenti Astana ve en büyük kenti Almatı arasında gerçekleştirilecek.

Seferler, Kazakistan’ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air Astana tarafından düzenlenecek. Buna göre Astana’dan her Salı ve Cumartesi, Almatı’dan ise her Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki uçuş yapılacak.

Rum Turizm Bakan Yardımcısı Costas Koumis yaptığı açıklamada, hükümetin turizm sektöründe yeni pazarlar açmayı stratejik öncelik olarak gördüğünü belirtti. Koumis, Kazakistan’dan başlatılacak direkt uçuşların turizm başta olmak üzere uzun vadede diğer sektörlere de katkı sağlayacağını ifade etti.

Yetkililer, söz konusu hattın Larnaka Havalimanı’nı Kazakistan’a doğrudan bağlantı sunan az sayıdaki Akdeniz havalimanından biri haline getireceğini kaydetti. Kazakistan’ın Orta Asya’nın en büyük ekonomisi olduğuna dikkat çekilerek, ülkenin Kıbrıs turizmi için önemli ve sürdürülebilir bir pazar potansiyeli taşıdığı vurgulandı.

Öte yandan, iki ülke arasındaki turizm iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla Nisan ayında Almatı’da düzenlenecek turizm fuarına kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımının planlandığı bildirildi.