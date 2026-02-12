Haberimiz sonrası DAÜ'den resmi açıklama; Alemdar'ın kaydı yok!

Bora, son günlerde bazı haber ve medya kanallarında “Yusuf Alemdar”ın DAÜ diplomasına sahip olup olmadığına ilişkin çeşitli haberler ve spekülasyonlar yer aldığını belirtti.

Kamuoyunda yanlış izlenimlerin oluşmasını engellemek amacıyla açıklama yapma gereği duyduklarını ifade eden Bora, “Yusuf Alemdar’ın üniversitemize hiç kayıt yaptırmadığını, öğrencimiz olmadığını ve Doğu Akdeniz Üniversitesi diploması bulunmadığını bilgilerinize sunarız” dedi.

Bora ayrıca, söz konusu kişi tarafından basına yapılan açıklamalardan da DAÜ diplomasının bulunmadığının anlaşıldığını kaydetti.

İLGİLİ HABER

Sakarya Belediye Başkanı Alemdar "DAÜ Mezunu değil" tartışması!