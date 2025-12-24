Erhürman’dan DAÜ Atamaları Açıklaması: “Açık Yasa Hatası Var”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kanal T’de DAÜ’de yapılan atamalarla ilgili konuştu. Erhürman, istişare yapılmadığını ve açık yasa hatası olduğunu söyledi.

“İstişare edilmeden yapılan atamalarda yine aynı sorun ortaya çıktı”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kanal T ekranlarında katıldığı programda Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) yapılan atamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erhürman, atama sürecinde ön istişare yapılmadığını ve bunun açık bir hukuki hataya yol açtığını söyledi.

“GENEL BİR ŞİKAYET DEĞİL, BİR OLGUYU VURGULUYORUM”

Konuşmasında birçok konuda ilgili taraflarla düzenli istişareler yaptıklarını vurgulayan Erhürman, DAÜ atamalarının bu kapsamın dışında kaldığını ifade etti. Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

“Dediğim gibi başka konularda biz bu istişareleri yapıyoruz zaten. Bu genel bir şikayet değil, söylediğim bir şikayet de değil, bir olguyu vurguluyorum.”

İlgili taraflarla yalnızca bilgi alma düzeyinde değil, birlikte çalışma düzeyinde de temas halinde olduklarını belirten Erhürman, buna rağmen söz konusu atamanın hiç istişare edilmeden yapıldığını kaydetti.

“GEÇEN SEFER DE AYNI ŞEKİLDE GELDİ”

Cumhurbaşkanı Erhürman, DAÜ’de daha önce yapılan atamalarda da benzer bir sürecin yaşandığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Bu konu geçen defa da böyle oldu. Hiç istişare etmeden geldi. Şimdi de istişare, ortada hata olmasına rağmen yine yapılmadı ve yine hata ortaya çıktı.”

“BU BİR TERCİH MESELESİ DEĞİL, AÇIK YASA HATASI”

Erhürman, meselenin kişisel bir tercih ya da siyasi görüş farkı olmadığının altını çizerek, hukuki bir zorunluluğa dikkat çekti. DAÜ Yasası’na atıfta bulunan Erhürman şöyle konuştu:

“DAÜ Yasası’nın beşinci maddesi, görevden alınanın yerine atanan kişinin, görevden alınanın kalan süresini tamamlayacağını çok açık şekilde söylüyor. Dolayısıyla görevden alınan kimdir, onun yerine atanan kimdir; bunların açıkça belirtilmesi gerekir.”

Bu husus yerine getirilmediği sürece kendisinin atama yetkisi bulunmadığını vurgulayan Erhürman, yasanın kendisine böyle bir yetki vermediğini ifade etti.

“ÖN İSTİŞARENİN NE KADAR GEREKLİ OLDUĞU ORTADA”

Yaşanan sürecin, ön istişarenin neden hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, atama sürecindeki hataların önceden yapılacak görüşmelerle kolayca önlenebileceğini dile getirdi.