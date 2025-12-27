  • BIST 11294.37
DAÜ-BİR-SEN: Hukuksuz süreci ciddi bir endişe ile izliyor ve DAÜ için kaygı duyuyoruz

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-BİR-SEN), Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu eliyle Bakanlar Kurulu’nun, aslında görevde olmayan 2 Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) üyesi için “görevden alma kararı” yayımlamasını “anlaşılması zor hata” olarak niteledi, ilgilileri liyakate ve hukuka uygun hareket etmeye çağırdı

DAÜ-BİR-SEN: Cumhurbaşkanı bu sürecin istişare ile yürütülmesi gerektiğini kamuoyu önünde açıklamıştı

Yazılı açıklama yapan sendika, bir süre önce Bakanlar Kurulu’nun DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nu (VYK) görevden almak üzere önerisini Resmi Gazete’de yayımlayarak Cumhurbaşkanı’na sunduğunu hatırlattı, ancak bu öneride DAÜ VYK’nın yerine kimin, nasıl atanacağının belli olmadığına dikkat çekti.

Sendika açıklamasında, “DAÜ gibi bir kurumun yöneticisiz kalma pahasına bu adım Bakanlar Kurulu tarafından atılmış ancak o dönemde Cumhurbaşkanı aklıselim davranarak bu sürecin istişare ile yürütülmesini ve DAÜ’nün yöneticisiz bırakılmaması gerektiğini tüm kamuoyu önünde açıklamıştı” denildi.

“Bakanlar Kurulu anlaşılması mümkün olmayan bir hata yaptı, hukuksuzlukta ısrar etti”

Açıklama şöyle devam etti;

“Yaşanan bu gelişmelerden sonra gördüğümüz kadarı ile Bakanlar Kurulu kimse ile istişare etmeden ve DAÜ Kuruluş Yasası’na bakmadan anlaşılması mümkün olmayan yeni bir hata daha yapmış ve hukuksuzlukta ısrar etmiştir.

Bakanlar Kurulu, görev süreleri yaklaşık iki yıl önce dolan ve görevde olmayan VYK üyeleri dahil diğer tüm VYK üyeleri ve VYK Başkanını ‘DAÜ’nün ekonomik sıkıntılarına önlem alınmasında yetersiz kalmaları’ gerekçesiyle görevden almaya çalışmış, bununla da kalmayıp, yeni atanacak olan kişilerin kimin yerine atanacağını da belirlememiştir.

“Yaşanan hukuksuz süreci ciddi bir endişe ile izliyor ve DAÜ için kaygı duyuyoruz”

DAÜ Kuruluş Yasası’na göre yeni atanacak üyeler eski üyelerin süresini tamamlayacağından Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ancak kimi kimin yerine atayacağı belli olmayan karar da hatalıdır.

Yaşanan hukuksuz süreci ciddi bir endişe ile izliyor ve DAÜ için kaygı duyuyoruz. Buradan hem Eğitim Bakanı’na hem de Bakanlar Kurulu’na seslenerek DAÜ gibi köklü bir kurumu çatışmalı ve kaos ortamına sürüklemeden, ‘ben yaparım olur’ mantığı ile değil, liyakate ve hukuka uygun hareket etmeye çağırıyoruz”

