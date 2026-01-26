DAÜ-SEN eylem yapacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) üniversitede demokratik ve özerk yönetim ilkelerinin zedelendiği gerekçesiyle eylem yapacağını açıkladı. Sendika, bugün saat 11.00’de Rektörlük önünde basın açıklaması gerçekleştirecek.

DAÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Enstitü Kurulu’nun 23 Ocak 2026 tarihinde olağanüstü toplandığı hatırlatılan açıklamada, toplantıya katılan 22 üyenin oy birliğiyle, enstitü müdürü belirleme sürecine katkı koymak amacıyla eğilim yoklaması yapılmasına ve bu sürecin takviminin belirlenmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun asaleten atama yapma kararının ardından, enstitü kurulunun da en erken zamanda eğilim yoklaması yaparak görüşünü sunma iradesi ortaya koyduğu ifade edildi. DAÜ-SEN, Rektörlüğün bu süreci zorlaştırmak yerine, kurulların iradesiyle uyumlu hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Sendika, DAÜ mevzuatının rektöre dekan, müdür veya bölüm başkanlarını tek başına atama yetkisi vermediğine dikkat çekerek, her atamada ilgili kurulların görüşünün alınmasının zorunlu olduğunu kaydetti. Aynı durumun Vakıf Yöneticiler Kurulu için de geçerli olduğu belirtilirken, rektör atamalarında VYK’nin senatonun önerisine uygun davranmakla yükümlü olduğu hatırlatıldı.

Demokratik teamüller gereği eğilim yoklamalarının yerleşik bir uygulama hâline geldiği ifade edilen açıklamada, VYK’nin mevzuata uygun davrandığı, buna karşın Rektörlüğün mevzuat ve demokratik teamülleri zorladığı belirtildi.

DAÜ-SEN, yaşanan olumsuzluklara son verilmesi, kurumsal işleyişe ve ortak akla dönülmesi, kurulların iradesinin hayata geçirilmesi ve üniversitenin demokratik-özerk yapısının korunması amacıyla eylem kararı alındığını duyurdu.

Eylemde Rektörlüğün, mevzuata, demokratik teamüllere ve kurulların iradesine uygun hareket etmesi yönünde uyarılacağı belirtilirken, Cumhurbaşkanı ve Hükümet’ten de DAÜ’de hukuka ve demokratik ilkelere uygun işleyişin sağlanması için sorumluluklarını yerine getirmeleri talep edilecek.

Sendika, ders ve görev programları uygun olan üyelerini, yönetim kurulu düzeyinde gerçekleştirilecek eyleme katılmaya çağırdı.