DAÜ Rektörü Kılıç'tan mezuniyet mesajı: İnsanlığa değer katmaya devam edin

2025–2026 Güz Dönemi’nde 163 lisansüstü ile 700’ü aşkın ön lisans ve lisans mezununun hayata uğurlanacağını belirterek mezunlara “insanlığa değer katmaya devam edin” çağrısı yaptı.
DAÜ Rektörü Kılıç'tan mezuniyet mesajı: İnsanlığa değer katmaya devam edin

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.00’te, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirilecek 2025–2026 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü, Lisans ve Ön Lisans Mezuniyet Töreni dolayısıyla DAÜ’nün yeni mezunları için bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün sayıları her geçen yıl artan mezunlarıyla köklü akademik birikimini ve evrensel eğitim anlayışını dünyanın dört bir yanına taşıdığını vurgulayarak, “2025–2026 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde 163 yüksek lisans ve doktora mezunu ile 700’ü aşkın ön lisans ve lisans mezununu hayata uğurlamanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

DAÜ’nün öğrencilerini yalnızca akademik bilgiyle değil; etik değerler, evrensel sorumluluk bilinci ve çok kültürlü bir bakış açısıyla yetiştirdiğini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, “Mezun olan her bir öğrencimiz yalnızca kendi başarı hikâyesini değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin akademik kalitesini, bilimsel gücünü ve evrensel değerlerini de temsil edecektir. Öğrencilerimizin üniversite hayatları boyunca edindikleri bilgi, deneyim ve donanımın onları meslek yaşamlarında bir adım öne taşıyacağına yürekten inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Uluslararasılaşma alanında DAÜ’nün dünyadaki sayılı üniversiteler arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Kılıç, öğrencilerin farklı kültürlerle bir arada eğitim görerek önemli yaşam deneyimleri kazandığını vurguladı.

“Öğrencilerimiz kampüste sadece bir diploma değil; ömür boyu sürecek dostluklar, çok yönlü bir bakış açısı ve güçlü bir aidiyet duygusu kazanarak mezun oluyorlar. DAÜ mezunu olmanın ayrıcalığını, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar her zaman hissedeceklerdir.” dedi.

Hızla değişen küresel dünyada yaşam boyu öğrenmenin önemine de değinen Prof. Dr. Kılıç, mezunlara hitaben şu ifadeleri kullandı:

“Karşılaşacağınız her zorluk, aynı zamanda yeni bir öğrenme ve gelişim fırsatıdır. Kendinizi sürekli geliştirmeye, yenilikleri takip etmeye ve insanlığa değer katmaya devam edin. DAÜ’deki eğitim hayatınız boyunca edinmiş olduğunuz bilgi, deneyim ve tecrübe ile etkisi ömür boyu sürecek arkadaşlıklarınız, hayatınıza ve profesyonel yaşantınıza büyük katkı sağlayacaktır. Meslek hayatınızda karşılaşacağınız her bir zorluk sizlere yeni bir öğrenme ve gelişim fırsatı sunacaktır. Profesyonel hayatınızın içinde kendinize zaman ayırmayı asla unutmayın. Bizler DAÜ olarak her bir mezunumuzun başarılarıyla gurur duymayı sürdüreceğiz.”

Açıklamasının sonunda mezunlara ve ailelerine teşekkür eden Prof. Dr. Hasan Kılıç, “Tüm mezunlarımızı gönülden kutluyor, onları bugünlere getiren ailelerine ve emeği geçen akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Mezunlarımızın yolu açık, başarıları daim olsun.” ifadelerini kullandı.

