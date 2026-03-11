  • BIST 12433.5
  • Altın 7342.55
  • Dolar 44.0932
  • Euro 51.0722
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİran Savaşı’nda 11. gün

DAÜ’de 9–13 Mart tarihleri arasında Kültür ve Sanat Haftası düzenlenecek

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 9–13 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Kültür ve Sanat Haftası kapsamında sergiler, söyleşiler, şiir dinletileri, atölyeler ve konserler yer alacak.
DAÜ’de 9–13 Mart tarihleri arasında Kültür ve Sanat Haftası düzenlenecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 9–13 Mart tarihleri arasında Kültür ve Sanat Haftası düzenleyecek.

DAÜ Aktivite Merkezi Salonu’nda pazartesi günü saat 18.00’de yapılacak törenle açılacak Kültür ve Sanat Haftası’ndaki tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olacak.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü ile Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek hafta kapsamında sergiler, söyleşiler, şiir dinletileri, atölye çalışmaları, performanslar ve konserler yer alacak.

Etkinliklerle üniversite bünyesinde üretilen sanatsal çalışmaların görünür kılınması ve üniversite ile kent arasında kalıcı bir kültürel etkileşim alanı oluşturulması hedefleniyor.

Kültür ve Sanat Haftası programı şu şekilde:

“9 Mart Pazartesi: 18.00: Açılış - Aktivite Merkezi Salonu

18.30: Karma sergi: “Kadın Perspektifinden Bir Okuma: Sanat, Bellek ve Dönüşüm” (Küratör: Ayhatun Ateşin) – Aktivite Merkezi, fuaye alanı

20.00 Klasik müzik konseri: Myhhra Trio – Aktivite Merkezi Salonu

10 Mart Salı 10.00 Karma fotoğraf sergisi: “İnsan ve Mekan” (Cem Cengiz – DAÜ Fotoğrafçılık Kulübü) – Merkezi Derslikler, fuaye alanı

16.30 Söyleşi: “Tercihin Mimarı: Sürükleyici Dönemde Shakespeare” (Sogol Hemmatbolant) – Aktivite Merkezi Salonu – Dil: İngilizce

19.00 Şiir dinletisi ve söyleşi: “Neriman Cahit’i Anlamak” (Konuk şair: Neşe Yaşın) – Aktivite Merkezi Salonu- Dil: İngilizce ve Türkçe

11 Mart Çarşamba 14.30 Söyleşi ve imza günü: “Kıbrıs Türk Romanı” (Zeki Erkut) – Aktivite Merkezi Salonu

16.30 “Bölgesel Şiirler, Hikayeler ve Destanlar” (Afrika-Orta Doğu-Avrupa-Orta Asya-Uzak Doğu-Akdeniz) – Aktivite Merkezi Salonu

19.00 Şiir dinletisi ve söyleşi: Şükrü Erbaş (Moderatör: Bedia Balses), Müzik dinletisi Atakan Sarı – Aktivite Merkezi Salonu

12 Mart Perşembe 10.30 Söyleşi ve atölye çalışması: “Düşünceden Heykele: Sanatsal Üretimin Yolculuğu” (Zehra Şonya) – Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı

12.30 Karikatür sanatı ve atölye çalışması: Karikatürist Mustafa Tozakı – Aktivite Merkezi Salonu

15.00 “Konuşmak – Dinlemek” (Tiyatro Sanatçısı Ali Düşenkalkar) – Aktivite Merkezi Salonu

13 Mart Cuma 16.00 Söyleşi: “Kompleks Müzik Türlerine Yaklaşım” (Hüseyin Kırmızı, Cahit Kutrafalı, Hakkı Cengiz Eren) – Güzel Sanatlar Bölümü / Müzik Öğretmenliği Binası

20.00 Caz konseri: Ersen Sururi, Hüseyin Kırmızı, Cahit Kutrafalı, Kadir Evre – Aktivite Merkezi Salonu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAÜ'de akademisyenlerden eylem26 Ocak 2026 Pazartesi 12:35
  • DAÜ-SEN eylem yapacak26 Ocak 2026 Pazartesi 10:38
  • DAÜ-SEN: Kurul'a danışmadan vekâleten atama yapıldı!20 Ocak 2026 Salı 15:07
  • DAÜ’de “Gazimağusa Ansiklopedisi Projesi İş Birliği Protokolü” imzalandı13 Ocak 2026 Salı 09:09
  • DAÜ VYK konusunda Büyükelçilik de devrede30 Aralık 2025 Salı 09:27
  • DAÜ-BİR-SEN: Hukuksuz süreci ciddi bir endişe ile izliyor ve DAÜ için kaygı duyuyoruz27 Aralık 2025 Cumartesi 18:56
  • DAÜ-VYK "Görevden alınmak istenmemizin nedeni aldığımız yasal karar"25 Aralık 2025 Perşembe 18:21
  • Tufan Erhürman: DAÜ VYK atamaları bir an önce, yasaya uygun yapılmalı25 Aralık 2025 Perşembe 10:56
  • CTP: DAÜ, bu ülkenin ortak değeridir ve bu değerin korunması herkesin sorumluluğudur25 Aralık 2025 Perşembe 09:12
  • Erhürman’dan DAÜ Atamaları Açıklaması: “Açık Yasa Hatası Var”24 Aralık 2025 Çarşamba 15:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti