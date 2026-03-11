DAÜ’de 9–13 Mart tarihleri arasında Kültür ve Sanat Haftası düzenlenecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 9–13 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Kültür ve Sanat Haftası kapsamında sergiler, söyleşiler, şiir dinletileri, atölyeler ve konserler yer alacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 9–13 Mart tarihleri arasında Kültür ve Sanat Haftası düzenleyecek.

DAÜ Aktivite Merkezi Salonu’nda pazartesi günü saat 18.00’de yapılacak törenle açılacak Kültür ve Sanat Haftası’ndaki tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olacak.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü ile Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek hafta kapsamında sergiler, söyleşiler, şiir dinletileri, atölye çalışmaları, performanslar ve konserler yer alacak.

Etkinliklerle üniversite bünyesinde üretilen sanatsal çalışmaların görünür kılınması ve üniversite ile kent arasında kalıcı bir kültürel etkileşim alanı oluşturulması hedefleniyor.

Kültür ve Sanat Haftası programı şu şekilde:

“9 Mart Pazartesi: 18.00: Açılış - Aktivite Merkezi Salonu

18.30: Karma sergi: “Kadın Perspektifinden Bir Okuma: Sanat, Bellek ve Dönüşüm” (Küratör: Ayhatun Ateşin) – Aktivite Merkezi, fuaye alanı

20.00 Klasik müzik konseri: Myhhra Trio – Aktivite Merkezi Salonu

10 Mart Salı 10.00 Karma fotoğraf sergisi: “İnsan ve Mekan” (Cem Cengiz – DAÜ Fotoğrafçılık Kulübü) – Merkezi Derslikler, fuaye alanı

16.30 Söyleşi: “Tercihin Mimarı: Sürükleyici Dönemde Shakespeare” (Sogol Hemmatbolant) – Aktivite Merkezi Salonu – Dil: İngilizce

19.00 Şiir dinletisi ve söyleşi: “Neriman Cahit’i Anlamak” (Konuk şair: Neşe Yaşın) – Aktivite Merkezi Salonu- Dil: İngilizce ve Türkçe

11 Mart Çarşamba 14.30 Söyleşi ve imza günü: “Kıbrıs Türk Romanı” (Zeki Erkut) – Aktivite Merkezi Salonu

16.30 “Bölgesel Şiirler, Hikayeler ve Destanlar” (Afrika-Orta Doğu-Avrupa-Orta Asya-Uzak Doğu-Akdeniz) – Aktivite Merkezi Salonu

19.00 Şiir dinletisi ve söyleşi: Şükrü Erbaş (Moderatör: Bedia Balses), Müzik dinletisi Atakan Sarı – Aktivite Merkezi Salonu

12 Mart Perşembe 10.30 Söyleşi ve atölye çalışması: “Düşünceden Heykele: Sanatsal Üretimin Yolculuğu” (Zehra Şonya) – Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı

12.30 Karikatür sanatı ve atölye çalışması: Karikatürist Mustafa Tozakı – Aktivite Merkezi Salonu

15.00 “Konuşmak – Dinlemek” (Tiyatro Sanatçısı Ali Düşenkalkar) – Aktivite Merkezi Salonu

13 Mart Cuma 16.00 Söyleşi: “Kompleks Müzik Türlerine Yaklaşım” (Hüseyin Kırmızı, Cahit Kutrafalı, Hakkı Cengiz Eren) – Güzel Sanatlar Bölümü / Müzik Öğretmenliği Binası

20.00 Caz konseri: Ersen Sururi, Hüseyin Kırmızı, Cahit Kutrafalı, Kadir Evre – Aktivite Merkezi Salonu