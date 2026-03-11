  • BIST 12433.5
Rum Yönetimi TMK'ya başvuran Kıbrıslı Rumlara tazminat ve mali destek verilmeyecek

Rum yönetiminin, KKTC’de faaliyet gösteren Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurarak eski mallarını satan Rumların kimler olduğunu bildiği ve bu kişilere tazminat ya da mali destek hakkı tanınmayacağı belirtildi.
Rum Yönetimi TMK'ya başvuran Kıbrıslı Rumlara tazminat ve mali destek verilmeyecek

Rum yönetiminin, KKTC’de faaliyet gösteren Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvuran Rumların kimler olduğunu bildiği, KKTC’deki eski mallarını satan Rumlara tazminat ya da mali destek hakkı tanınmayacağı haber verildi.

Fileleftheros, “Devlet Başvuranları ve Satanları Biliyor” başlığıyla aktardığı haberinde, Rum yönetiminin TMK’ya başvuran ve mal satışı yaptıranları bildiğini, Rum “Mağusa Yerinden Edilmiş Köyler Birliği” (EEKA) Başkanı Mihalis Corta’nın, bunu Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi’nin dünkü toplantısında açıkladığını yazdı.

Habere göre Corta, Rum yetkili makamların TMK’ya kimlerin başvurduğunu bildiğini, kendileriyle görüşen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bizzat söylediğini aktardı.

Komite toplantısına katılan “göçmen” temsilcileri, meselenin TMK’dan, KKTC’de kalan malları için kullanım kaybı tazminatı istemesi değil, Rum yönetiminden, malını satıp aynı zamanda, Zararın Eşit Bölüşülmesi Birimi veya diğer resmi kurumlar aracılığıyla destek istemesi ya da alması olduğunu belirtti.

Gazete konunun bu yönünün, KKTC’de kalan Rum mallarının kullanım kaybının tazmini için yeterli ödenek toplandığında, TMK ile anlaşma yapan Rumları oldukça meşgul edeceğine dikkat çekti.

Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi Başkanı Nikos Kettiros, 20-25 bin euro bazında her bir Rum göçmene düşen aylık tazminatın 2 euro civarında olduğunu açıkladı. Kettiros, kullanım kaybı tazminatlarında 1974’ün mü ,yoksa yasanın geçtiği tarihin mi temel alınacağının hala tartışıldığına dikkat çekti.

    ÇOK OKUNANLAR
