  • BIST 12433.5
  • Altın 7357.38
  • Dolar 44.0848
  • Euro 51.1788
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİran Savaşı’nda 11. gün

Larnaka Havalimanı’nda Hamas bağlantılı olduğu öne sürülen kişi tutuklandı

» »
Hamas adlı örgütün mensubu olduğu öne sürülen 25 yaşındaki bir şahsın, geçen cuma günü Larnaka Uluslararası Havalimanı’nda tutuklandığı bildirildi.
Larnaka Havalimanı’nda Hamas bağlantılı olduğu öne sürülen kişi tutuklandı

Fileleftheros gazetesi, “Kamel M.” olarak belirtilen şahsın, Lübnan’dan aktarmalı uçuşla Larnaka Havalimanı’na geldiğini ve buradan başka bir Avrupa ülkesine gitmeyi planladığını yazdı.

Habere göre söz konusu kişi, Almanya makamlarının çıkardığı kırmızı bülten ve Avrupa tutuklama emri doğrultusunda Rum polisi tarafından havalimanında tutuklandı.

Gazete, Rum polisinin elinde şahsın mermi ve patlayıcı madde taşımacılığı olayına karıştığına dair bilgiler bulunduğunu da kaydetti.

Haberde ayrıca Alman ve uluslararası basında yer alan haberlerde, 25 yaşındaki şahsın Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde terör faaliyetleri planlayan Hamas ile bağlantılı olduğuna dair iddiaların yayımlanmasının ardından olayın boyut kazandığı ifade edildi.

Gazetenin elde ettiği bilgilere göre, tutuklanan şahsın, Almanya’ya iade edilmesine itiraz etmediği de belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Baf havaalanı tahliyenin ardından yeniden faaliyete geçti02 Mart 2026 Pazartesi 15:34
  • Omirou: İngiliz Üsleri Kıbrıs İçin Güvenlik Riski Oluşturuyor02 Mart 2026 Pazartesi 12:57
  • Güney Kıbrıs’ta şap hastalığı görülen çiftlik sayısı 22’ye yükseldi02 Mart 2026 Pazartesi 12:44
  • "Kraliyet Hava Gücü" üssünden tahliyeler başladı02 Mart 2026 Pazartesi 10:55
  • Drone Saldırısı: Limasol’da bazı okullar tatil edildi02 Mart 2026 Pazartesi 10:28
  • Güney'de Kıbrıs Türk Mallarında Reform Tartışması02 Mart 2026 Pazartesi 09:56
  • Larnaka ve Baf’ta 48 uçuş iptal edildi01 Mart 2026 Pazar 19:55
  • Güney Kıbrıs Orta Doğu’daki gerginliğin artmasının ardından “Estia” planını devreye koydu28 Şubat 2026 Cumartesi 16:56
  • Güney Kıbrıs’ta Ocak'ta enflasyon yüzde 1,2 arttı26 Şubat 2026 Perşembe 13:07
  • Hristodulidis: Kaymaklı ve Haspolat'ın yanı sıra Kiracıköy ve Erenköy kapısının da açılmasına hazırız26 Şubat 2026 Perşembe 12:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti