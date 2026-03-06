  • BIST 12433.5
Ağrotur İngiliz egemen askeri üssüne 2 Mart’ta düşen Shahed tipi İnsansız Hava Aracının (İHA) üssün, Amerika’nın “U-2 Dragon Lady” casus uçaklarının sürekli konuşlandırıldığı hangarına büyük zarar verdiği bildirildi.
Rum basını: "İran İHA’sının düştüğü hangarda Amerikan casus uçakları konuşluydu"

Alithia İngiliz “The Sun” gazetesine dayandırdığı haberinde, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın, Shahad füzesinin üste küçük çaplı hasara neden olduğunda ısrar etmesine rağmen, hangarın bir fotoğrafını da yayımlayarak İran IHA’sının oluşturduğu yaklaşık 9 metrelik büyük bir delik açıldığına dikkat çekti.

Habere göre 2 Mart’taki saldırıda vurulan hangar Amerika’nın, 70 bin feet irtifaya ulaşabilen, elektronik bilgi, yüksek çözünürlüklü görüntü toplayan ve işleyen “U-2 Dragon Lady” tipi casus uçaklarının sürekli konuşlandırıldığı bir noktaydı.

Uzmanlar, Kıbrıs’a ulaşmak için yaklaşık 150 mil yol kat eden Shahed İHA’sının doğrudan İran’dan değil büyük olasılıkla Lübnan’dan kalktığını değerlendiriyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, üs hangarında meydana gelen hasarın küçük ölçekte olduğunda ısrar ederken Amerikalı yetkililer, bu saldırıyla ve Ağrotur üssündeki Amerikan uçakları konusunda ses tonunu düşük tutuyor.

 

