"En Büyük Kupa" Cumhurbaşkanlığı Kupası Gençler Birliği'nin

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Caesar Larnaka Gençler Birliği, Akdeniz Spor Birliği’ni 66-58 mağlup ederek kupayı kazandı.

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katılarak karşılaşmayı tribünden takip etti ve finalin ardından düzenlenen törende sporcuları tebrik etti.

Karşılaşma oldukça dengeli başladı. Her iki takım da savunma ağırlıklı bir oyun sergilerken, ilk bölümde karşılıklı sayılarla skor dengede ilerledi. Maç boyunca toplam 6 kez eşitlik yaşanırken 7 kez liderlik değişimi gerçekleşti.

Akdeniz Spor Birliği özellikle dış atışlarda etkili olurken, maç genelinde 5 üç sayılık isabet buldu. Caesar Larnaka Gençler Birliği ise 3 üç sayılık atışla rakibine karşılık verdi.

İkinci periyotta Caesar Larnaka Gençler Birliği 0-13’lük seri yakalayarak farkı açmayı başardı. Ancak Akdeniz Spor Birliği pes etmedi ve 9-1’lik seriyle yeniden oyuna ortak oldu. Çekişmeli geçen ilk yarının sonunda Akdeniz Spor Birliği 35-34 önde soyunma odasına gitti. Bu bölümde Joseph Baya Owono attığı 11 sayıyla takımını ayakta tutan isim oldu.

Üçüncü Periyotta Denge Değişti

Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü eline alan Caesar Larnaka Gençler Birliği, özellikle hücumda daha etkili bir performans ortaya koydu. Bu periyotta Temur Rustamov kaydettiği 7 sayıyla takımının öne geçmesinde önemli rol oynadı. Üçüncü periyot sonunda Caesar Larnaka GB 51-46’lık üstünlük yakaladı.

Son Periyotta Kupaya Uzanan Oyun

Final periyodunda iki takım da tempoyu artırdı. Akdeniz Spor Birliği’nde Kyle Wilson Alcy, 20 sayı ve 12 ribaund ile double-double yaparak takımının en etkili oyuncusu oldu.

Ancak Caesar Larnaka Gençler Birliği, Temur Rustamov ve Joseph Baya Owono’nun kritik sayılarıyla farkı korumayı başardı. Karşılaşmanın son bölümünde oyunun kontrolünü bırakmayan Caesar Larnaka GB, parkeden 66-58 galip ayrılarak Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı.

Kupayı Cumhurbaşkanı Takdim Etti

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende kupayı kazanan Caesar Larnaka Gençler Birliği oyuncularına madalyaları ve kupaları takdim edildi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sporcuları ve teknik ekipleri tebrik ederek sporun gençler için önemine vurgu yaptı.