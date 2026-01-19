  • BIST 12433.5
KILIF & KILIF Pro Lig’de 5. Hafta Pazartesi akşamı tamamlanıyor 
Potada Çetinkaya TSK ile Caesar Larnaka Gençler Birliği maçı BRT''2de

Kılıf & Kılıf Pro Lig’de 5. hafta, 19 Ocak Pazartesi akşamı oynanacak iki karşılaşma ile tamamlanacak.

Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Çetinkaya, ligin iddialı ekiplerinden Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni konuk edecek. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak ve basketbolseverler bu önemli mücadeleyi BRT 2’den canlı olarak takip edebilecek.

Gecenin diğer maçında ise Girne Derbisi heyecanı yaşanacak. Base Kyrenia ile Akdeniz Spor Birliği, Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 18.30’da başlayacak.

Kılıf & Kılıf Pro Lig’de 5. haftanın kapanış karşılaşmaları, ligdeki sıralamayı yakından ilgilendirirken basketbolseverlere yine yüksek tempolu ve çekişmeli maçlar vaat ediyor.

