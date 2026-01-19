  • BIST 12433.5
  • Altın 6490.43
  • Dolar 43.2654
  • Euro 50.346
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -8 °C
SON DAKİKASDG Fırat'ın doğusuna çekilme kararı aldı, Suriye'de Kürtlere geniş haklar verildi

Şampiyon Koç Gjuka Larnaka Gençler Birliği’nde

» »
Kadın basketbolunda 2024–2025 sezonunun şampiyonu Larnaka Gençler Birliği, 2025–2026 sezonu öncesi teknik kadrosunu Balkan basketbolunun en başarılı isimlerinden Fabian Gjuka ile güçlendirdi.
Şampiyon Koç Gjuka Larnaka Gençler Birliği’nde

Larnaka Gençler Birliği, yeni sezon öncesi en önemli hamlelerinden birini yaparak Kosovalı başantrenör Fabian Gjuka ile anlaşmaya vardı. Kosova kadın basketbol tarihinin en çok kupa kazanan teknik direktörü olarak bilinen Gjuka, kariyerinde 16’dan fazla kupa kazanmış bir isim olarak öne çıkıyor.

Son olarak Kosova Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden KBF Penza’nın başında görev yapan Gjuka, Aralık 2023’te döndüğü kulüpte Mart 2025’te Priştine karşısında alınan mağlubiyetin ardından istifa etmişti.

Gjuka, özellikle memleketi Peja’nın (İpek) takımı KBF Penza ile elde ettiği başarılarla tanınıyor. Deneyimli çalıştırıcı, kulüp tarihinde kazanılan 6 lig şampiyonluğunun ve 6 kupa zaferinin büyük bölümünde takımın başında yer aldı. Ayrıca 2022 yılında Penza ile Liga Unike (Avrypa) şampiyonluğu yaşayarak bölgesel arenada da önemli bir başarıya imza attı.

Kariyerinde sadece kulüp takımlarında değil milli takım düzeyinde de görev alan Gjuka, Kosova Kadın Milli Takımı’nı 5 yıl boyunca çalıştırarak ülke basketbolunun gelişiminde önemli rol oynadı.

Deneyimli teknik adam, bunun yanında Kosova’nın KB Besa ve Arnavutluk’un Vllaznia takımlarını da çalıştırdı. 2021 yılında ise Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Çarşı Koleji ile anlaşarak Türkiye’de de görev yaptı.

Larnaka Gençler Birliği yönetimi, şampiyonluğun ardından teknik istikrarı korumak ve kulübün uluslararası hedeflerini güçlendirmek amacıyla tercihini tecrübe ve başarıdan yana kullandı. Fabian Gjuka’nın gelişiyle birlikte LGB, 2025–2026 sezonuna iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basketbol Pro Lig 2. Hafta Soyer Egemen- Çetinkaya TSK maçı ile başlıyor28 Aralık 2025 Pazar 11:36
  • Basketbol Pro Lig — 1. Hafta Tamamlandı, İşte alınan sonuçlar ve puan durumu26 Aralık 2025 Cuma 23:10
  • Çetinkaya TSK, Base Kyrenia’yı 81-56 mağlup etti26 Aralık 2025 Cuma 23:05
  • Basketbol 2. Lig’de 6 takım mücadele edecek26 Aralık 2025 Cuma 19:37
  • İskele’den Çifte Galibiyet26 Aralık 2025 Cuma 11:25
  • Basketbol Pro Lig’de 1. Hafta Heyecanı Sürüyor23 Aralık 2025 Salı 09:37
  • Basketbol Ligi 1. hafta açılış maçı Akdeniz'in ASB 69-42 Soyer Altınbaş22 Aralık 2025 Pazartesi 23:09
  • Basketbol Ligi başlıyor22 Aralık 2025 Pazartesi 18:50
  • Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Bursa deplasmanından galibiyetle döndü22 Aralık 2025 Pazartesi 13:35
  • Basketbolda DAÜ devire devire gidiyor... Bu kez de son Şampiyon BAÜ'yü devirdiler 81-6416 Aralık 2025 Salı 22:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti