Şampiyon Koç Gjuka Larnaka Gençler Birliği’nde

Kadın basketbolunda 2024–2025 sezonunun şampiyonu Larnaka Gençler Birliği, 2025–2026 sezonu öncesi teknik kadrosunu Balkan basketbolunun en başarılı isimlerinden Fabian Gjuka ile güçlendirdi.

Larnaka Gençler Birliği, yeni sezon öncesi en önemli hamlelerinden birini yaparak Kosovalı başantrenör Fabian Gjuka ile anlaşmaya vardı. Kosova kadın basketbol tarihinin en çok kupa kazanan teknik direktörü olarak bilinen Gjuka, kariyerinde 16’dan fazla kupa kazanmış bir isim olarak öne çıkıyor.

Son olarak Kosova Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden KBF Penza’nın başında görev yapan Gjuka, Aralık 2023’te döndüğü kulüpte Mart 2025’te Priştine karşısında alınan mağlubiyetin ardından istifa etmişti.

Gjuka, özellikle memleketi Peja’nın (İpek) takımı KBF Penza ile elde ettiği başarılarla tanınıyor. Deneyimli çalıştırıcı, kulüp tarihinde kazanılan 6 lig şampiyonluğunun ve 6 kupa zaferinin büyük bölümünde takımın başında yer aldı. Ayrıca 2022 yılında Penza ile Liga Unike (Avrypa) şampiyonluğu yaşayarak bölgesel arenada da önemli bir başarıya imza attı.

Kariyerinde sadece kulüp takımlarında değil milli takım düzeyinde de görev alan Gjuka, Kosova Kadın Milli Takımı’nı 5 yıl boyunca çalıştırarak ülke basketbolunun gelişiminde önemli rol oynadı.

Deneyimli teknik adam, bunun yanında Kosova’nın KB Besa ve Arnavutluk’un Vllaznia takımlarını da çalıştırdı. 2021 yılında ise Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Çarşı Koleji ile anlaşarak Türkiye’de de görev yaptı.

Larnaka Gençler Birliği yönetimi, şampiyonluğun ardından teknik istikrarı korumak ve kulübün uluslararası hedeflerini güçlendirmek amacıyla tercihini tecrübe ve başarıdan yana kullandı. Fabian Gjuka’nın gelişiyle birlikte LGB, 2025–2026 sezonuna iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor.