Basketbolda Gençler Birliği'nin bileği bükülmüyor

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig'de 6. hafta maçında Larnaka Gençlerbirliği ile China Bazaar

Adaspor karşılaştılar.

İskele Dr Küçük Spor Salonunda oynanan Caesar Larnaka Gençlerbirliği - China Bazaar Adaspor karşılaşması baştan sonra Gençledr Birliği'nin üstünlüğünde geçerken, maçı kazanan 74 - 67'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Maçın MVP'si olan Larnaka Gençlerbirliği oyuncusu Joseph Owono, 7 sayı farkla kazandıkları maçta 19 sayı, 12 ribaund ve 26 verimlilik puanı ile oynadı.

Bu galibiyet ile Caesar Larnaka Gençler Birliği oynadığı 5 maçın 5'îni de kazanarak birinci sıradaki yerini korudu.