Basketbolda Gençler Birliği'nin bileği bükülmüyor

5 Maçta 5 galibiyet
Basketbolda Gençler Birliği'nin bileği bükülmüyor

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig'de 6. hafta maçında Larnaka Gençlerbirliği ile China Bazaar
Adaspor karşılaştılar.

İskele Dr Küçük Spor Salonunda oynanan Caesar Larnaka Gençlerbirliği - China Bazaar Adaspor karşılaşması baştan sonra Gençledr Birliği'nin üstünlüğünde geçerken, maçı kazanan 74 - 67'lik skorla ev sahibi ekip oldu.
Maçın MVP'si olan Larnaka Gençlerbirliği oyuncusu Joseph Owono, 7 sayı farkla kazandıkları maçta 19 sayı, 12 ribaund ve 26 verimlilik puanı ile oynadı.

Bu galibiyet ile Caesar Larnaka Gençler Birliği oynadığı 5 maçın 5'îni de kazanarak birinci sıradaki yerini korudu.

