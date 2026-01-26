  • BIST 12433.5
SON DAKİKAŞam ve SDG arasında ateşkes: 14 maddelik anlaşma neleri içeriyor?

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf Pro Lig’de normal sezonun ilk devresi, 7. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanıyor. Ligde bu hafta oynanacak maçlarla birlikte ilk yarı sona erecek.
Potada ilk devre tamamlanıyor

Kılıf & Kılıf Pro Lig 7. haftasında 26 Ocak Pazartesi günü iki karşılaşma oynanacak. Güzelyurt Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda saat 19.30’da Base Basketball ile Soyer Egemen karşı karşıya gelecek.

Aynı gün RA 25 Spor Salonu’nda saat 19.30’da China Bazaar Ada, Akdeniz Spor Birliği’ni konuk edecek.

Haftanın son karşılaşması ise 30 Ocak Cuma günü oynanacak. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.00’de Soyer Altınbaş Kıbrıs, Caesar Larnaka Gençler Birliği ile mücadele edecek.

7.hafta maçları öncesinde Caesar Larnaka Gençler Birliği 5 maçta 5 galibiyetle lider durumda bulunuyor.

Akdeniz Spor Birliği ve Soyer Altınbaş Kıbrıs 5 maçta 4’er galibiyetle zirve takibinde.

China Bazaar Ada 5 maçta 3 galibiyetle dördüncü sırada yer alırken, Çetinkaya 6 maçta 2 galibiyet elde etti.

Base Basketball ve Soyer Egemen ise henüz galibiyetle tanışamadı.

