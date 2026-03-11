  • BIST 12433.5
LTB’den Küçük Kaymaklı’da 200 haneyi kapsayan kanalizasyon yatırımı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Küçük Kaymaklı bölgesinde üç sokağı daha merkezi kanalizasyon şebekesine bağlıyor. Yaklaşık 11 milyon TL yatırımla hayata geçecek proje sayesinde 200 hane çağdaş altyapı hizmetine kavuşacak.
LTB’den Küçük Kaymaklı’da 200 haneyi kapsayan kanalizasyon yatırımı

Lefkoşa genelinde sürdürülen altyapı güçlendirme hamlesi kapsamında; Özer Elmas Sokak, Muharrem Özdemir Sokak ve Ercan Turgut Sokak’ta kanalizasyon altyapı çalışmaları başlıyor. 180 gün sürmesi planlanan çalışma ile bölgeye 850 metre yeni hat döşenerek, 200 hane daha merkezi sisteme dahil edilecek.

 

Başkan Harmancı: "Kılcal Damarlara Dokunmaya Devam Ediyoruz"

Kanalizasyon altyapı çalışması için düzenlenen ihale sonucunda sözleşmeye LTB adına Başkan Mehmet Harmancı ve Sıtkıoğulları Construction Ltd. adına Direktör Sıtkı Sıtkıoğulları imza attı.

 

İmza töreninde konuşan Başkan Harmancı, başkentin altyapı geleceği için bütünlüklü bir strateji izlediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Şehrimizin ana taşıyıcı hattındaki 83 Milyon TL’lik yenileme projemiz sürerken, kılcal damarlar niteliğindeki sokak bağlantılarına da aynı titizlikle devam ediyoruz. Amacımız, Lefkoşa’nın her noktasında kesintisiz ve sorunsuz bir altyapı hizmeti sunmaktır" dedi.

 

