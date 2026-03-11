  • BIST 12433.5
Yarın sabah don olayı, cumartesi günü ise yer yer yağmur bekleniyor

Yarın sabah saatlerinde don olayı, cumartesi günü ise yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklık, 19-22 derece dolaylarında seyredecek.
Yarın sabah don olayı, cumartesi günü ise yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bölge, periyodun ilk günü yüksek basınç sistemi, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın az bulutlu olacak, sabah saatleri yer yer hafif don olayı yaşanacak, cuma az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, cumartesi parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

