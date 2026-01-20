İskele Fırtınası Lefkoşa’da Esti: 86-43

  • BIST 12433.5
Kılıf & Kılıf Pro Lig 5. hafta kapanış karşılaşmasında, Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Caesar Larnaka Gençler Birliği, baştan sona üstün bir oyun sergileyerek Çetinkaya’yı 86-43 mağlup etti.
Kılıf & Kılıf Pro Lig 5. hafta kapanış karşılaşmasında, Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Caesar Larnaka Gençler Birliği, baştan sona üstün bir oyun sergileyerek Çetinkaya’yı 86-43 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İskele temsilcisi, ilk periyodu 26-13 önde tamamladı. Bu bölümde Yusuf Ovey 6 sayıyla öne çıkarken, Penka I. Valere ve Can Galatyalı da skora katkı koydu. Çetinkaya adına Nasse Yapo I.E. Joel, kaydettiği 5 sayıyla ilk periyotta takımını ayakta tutan isim oldu.

İkinci periyotta Nasse Yapo I.E. Joel’in 13 sayılık etkili performansına rağmen, devre arasına 39-27’lik skorla önde giren taraf Caesar Larnaka Gençler Birliği oldu.

Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü tamamen eline alan İskele ekibi, 18-5’lik seriyle farkı açtı. Bu periyotta Joseph Baya Owono 7 sayıyla ön plana çıktı. Son periyotta da temposunu düşürmeyen konuk ekip, 29-11’lik skorla mücadeleyi 86-43 kazanarak Lefkoşa’dan farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Penka I. Valere, 19 sayı ve 13 ribaundluk performansıyla double-double yaparak maçın yıldızları arasında yer aldı. Nasse Yapo I.E. Joel ise 19 sayı ve 11 ribaundla takımının galibiyetine önemli katkı sağladı.

Bu sonuçla Caesar Larnaka Gençler Birliği, ligdeki şampiyonluk iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

