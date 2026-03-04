Afganistan-Pakistan sınır savaşı beşinci gününde: Can kaybı artıyor, taraflardan geri adım yok

Pakistan ve Afganistan arasındaki sınır çatışmaları beşinci gününde şiddetlenerek devam ediyor. Bagram Hava Üssü’ne yönelik saldırı girişimleri ve karşılıklı ağır kayıp iddialarıyla sarsılan bölgede, her iki taraf da geri adım atmıyor.

Güney Asya’nın iki komşu ülkesi Pakistan ve Afganistan arasındaki askeri gerilim, karşılıklı ağır suçlamalar ve stratejik bölgelere düzenlenen saldırılarla beşinci gününe girdi. Reuters, 2 Mart 2026 itibarıyla devam eden çatışmaları bölgenin son yıllarda gördüğü en şiddetli sınır savaşı olarak nitelendirdi.

Stratejik hedefler ve bagram hava üssü girişimi

Çatışmaların beşinci gününde en dikkat çekici gelişme, Kabil yakınlarında bulunan ve bir dönem ABD ile NATO operasyonlarının merkezi olan Bagram Hava Üssü çevresinde yaşandı. Afgan emniyet kaynakları, Pakistan jetlerinin üssü bombalama girişiminde bulunduğunu ancak Afgan güçlerinin Rus yapımı ZU-23 uçaksavar silahlarıyla karşılık vererek saldırıyı püskürttüğünü duyurdu. Olayda can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Öte yandan, Taliban Savunma Bakanlığı Sözcüsü Enayatullah Khowarazmi, Paktika eyaletinde Afgan topraklarına rastgele ateş açan bir Pakistan tankının imha edildiğini açıkladı. Khowarazmi, Afgan halkına hitaben yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Düşman uçaklarının bazen hava sahamızı ihlal etmesi sizi endişelendirmesin. Kendi evlatlarınıza, Taliban savaşçılarına güvenin."

Karşılıklı kayıp iddiaları: Rakamlar çelişiyor

Çatışmaların beşinci gününde her iki ülke de karşı tarafa ağır zayiat verdirdiğini ileri süren kapsamlı veriler paylaştı. Afganistan kanadından yapılan açıklamalara göre, Taliban güçleri şimdiye kadar 100’den fazla Pakistan askeri personelini etkisiz hale getirdiğini savunuyor. Afgan yetkililer ayrıca, sınır hattı boyunca Pakistan’a ait 25’ten fazla askeri karakolun ele geçirildiğini ve Paktika eyaletinde bir Pakistan tankının imha edildiğini iddia ediyor.

Buna karşılık Pakistan hükümeti, sahadaki askeri üstünlüğün kendilerinde olduğunu vurgulayan çok daha yüksek rakamlar paylaştı. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaulla Tarar’ın açıklamalarına göre, Pakistan operasyonlarında 435 Afgan askeri öldürüldü. Pakistan tarafı, askeri envanter kaybı konusunda da ağır bir tablo çizerek; Afganistan’a ait 188 tank, zırhlı araç ve topçu sisteminin imha edildiğini, 188 askeri postun vurulduğunu ve 31 ek postun da Pakistan kontrolüne geçtiğini öne sürdü.

Her iki tarafın da zafer ilan eden bu açıklamaları, bölgedeki bağımsız gözlemciler veya Reuters gibi uluslararası haber ajansları tarafından henüz teyit edilebilmiş değil.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaulla Tarar, X üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin 51 farklı noktayı vurduğunu, Celalabad ve Host bölgelerindeki mühimmat depoları ile bir İHA depolama sahasının imha edildiğini belirtti.

Krizin perde arkası: "Militan barındırma" suçlaması

Gerilimin ana kaynağı, Pakistan’ın Afganistan’ı Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) militanlarına güvenli liman sağlamakla suçlaması. Pakistan, bu militanların Afgan topraklarını kullanarak Pakistan içinde istikrarsızlık yarattığını savunuyor.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, diplomatlara verdiği brifingde ülkesinin net duruşunu şu sözlerle özetledi:

"Pakistan’ın tek bir talebi var: Afgan toprağının Pakistan’a karşı kullanılmaması. Bu sorun çözüldüğü sürece Afganistan ile başka hiçbir problemimiz yoktur."

Afganistan ise bu iddiaları kesin bir dille reddederek, topraklarını hiçbir ülkeye karşı kullandırmadıklarını ve Pakistan’ın güvenlik sorunlarının tamamen kendi iç meselesi olduğunu vurguluyor.

Çatışmalar; İran, İsrail ve ABD arasındaki gerilimlerin bölgeyi sarstığı kritik bir dönemde gerçekleşiyor. Katar gibi "dost ülkelerin" arabuluculuk tekliflerine ve Taliban yönetiminin müzakereye açık olduğunu belirtmesine rağmen, şu ana kadar barış yönünde somut bir adım atılabilmiş değil. Uzmanlar, iki eski müttefik arasındaki bu doğrudan çatışmanın, zaten kırılgan olan bölge istikrarını daha da tehlikeye atmasından endişe ediyor.