  • BIST 10854.25
  • Altın 5278.147
  • Dolar 41.6904
  • Euro 48.701
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Tatar Azerbaycan'da...

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’a gitti.
Tatar Azerbaycan'da...

Bakü Haydar Aliyev Havalimanı Şeref Salonu’nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Mammadov, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Prof Dr. Birol Akgün, KKTC Azerbaycan Temsilci Büyükelçi Ufuk Arca Turganer, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Tümgeneral Soner Oruçoğlu karşıladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak Türk Devletleri Teşkilatı 12. Devlet Başkanları zirvesine katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar bugün öğle saatlerinde Bakü’den zirvenin yapılacağı Gebele’ye geçecek.

Cumhurbaşkanı Tatar’a Azerbaycan ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, UBP Milletvekili, Azerbaycan Dostluk Grubu Başkan Vekili Resmiye Canaltay, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ve Cumhurbaşkanı Özel Danışman Gökhan Güler eşlik ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 8,8'lik depremin ardından Severo-Kurilsk kentinin bir kısmı sular altında kaldı30 Temmuz 2025 Çarşamba 11:30
  • Rusya'da 8.8 büyüklüğünde deprem: İlk tsunami dalgaları kıyıya ulaştı30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:08
  • Çin’den Dünya Çapında Bir İlk: 158 Kilometrelik Yolda Tamamen Otonom Asfaltlama28 Temmuz 2025 Pazartesi 18:40
  • İsrail askeri, yemekleri toprağa gömmüş26 Temmuz 2025 Cumartesi 18:39
  • Rusya'da yolcu uçağı düştü: Kurtulan yok24 Temmuz 2025 Perşembe 13:08
  • Rusya'da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kayboldu24 Temmuz 2025 Perşembe 10:03
  • İran-İsrail arasında ateşkes başladı24 Haziran 2025 Salı 10:22
  • İsrail hükümeti ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu24 Haziran 2025 Salı 10:07
  • Çin, ABD'nin saldırılarının BM Şartı ve İran'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti23 Haziran 2025 Pazartesi 09:04
  • “Orta Doğu'da İsrail kadar terör kaynağı olan hiçbir ülke yok"19 Haziran 2025 Perşembe 16:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti