Tatar Azerbaycan'da...

Bakü Haydar Aliyev Havalimanı Şeref Salonu’nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Mammadov, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Prof Dr. Birol Akgün, KKTC Azerbaycan Temsilci Büyükelçi Ufuk Arca Turganer, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Tümgeneral Soner Oruçoğlu karşıladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak Türk Devletleri Teşkilatı 12. Devlet Başkanları zirvesine katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar bugün öğle saatlerinde Bakü’den zirvenin yapılacağı Gebele’ye geçecek.
Cumhurbaşkanı Tatar’a Azerbaycan ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, UBP Milletvekili, Azerbaycan Dostluk Grubu Başkan Vekili Resmiye Canaltay, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ve Cumhurbaşkanı Özel Danışman Gökhan Güler eşlik ediyor.
