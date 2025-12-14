ARUCAD 5. Eğitim Çalıştayı yapıldı

  • BIST 11311.31
» »
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Kuzey Kıbrıs’taki lise ve ortaokul öğretmenlerine yönelik 5. Eğitim çalıştayı yapıldı.
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Kuzey Kıbrıs’taki lise ve ortaokul öğretmenlerine yönelik 5. Eğitim çalıştayı yapıldı.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, bu yılki çalıştayın konuğu, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak oldu.

Eğitim Çalıştayı Programı, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin açılış konuşmasıyla başladı. Vehbi, olumsuz hava şartları nedeniyle etkinliği ertelemeyi düşündüklerini ancak bazı öğretmenlerden gelen “Hayır, kesinlikle gelmek istiyoruz” yanıtının kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayarak, “Bugün burada oluşan bu güzel kalabalık, iyi ki ertelememişiz dedirten bir tablo yarattı” dedi.

“İçimizdeki Heykeli Ortaya Çıkarmak” başlıklı semineriyle Yeşilyaprak, öğretmenlere insan doğası, duygu-akıl dengesi, bedensel hafıza ve bireyin içsel potansiyelini keşfetmeye yönelik perspektif sundu. Bu yılki çalıştaya 35 liseden 120 öğretmen katıldı.

Yeşilyaprak’ın sunumu; insanın doğuştan getirdiği gizil güçleri, sosyal ve doğal yazılım metaforlarını, duygu yönetimini ve Michelangelo’nun “taşın içindeki heykel” benzetmesini merkeze alarak iki interaktif uygulamayla öğretmenlerin seminere aktif olarak dahil olmasını sağladı.

Eğitimin tanımının değişmesi gerektiğini vurgulayan Yeşilyaprak, sunumunda paylaştığı yaklaşımı şu sözlerle aktardı: “Eğitim, bireyin içindeki zihinsel, duygusal ve sosyal kaynakları keşfetmesine, geliştirmesine ve yaşamına yansıtmasına olanak sağlayan bir süreçtir”.

Seminer, Yeşilyaprak’ın gerçekleştirdiği interaktif uygulamalarla devam etti.

Programın sonunda Yeşilyaprak’ın İngilizceye de çevrilen kitabı “Öz Terapi”, katılımcı öğretmenlere ARUCAD tarafından hediye edildi. Program, gerçekleştirilen kokteyl ile son buldu.

