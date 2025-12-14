Boğaziçi Köyü’nde Şap Hastalığına Karşı Önlemler Alındı

  • BIST 11311.31
Boğaziçi köyündeki mandıralarda bulunan büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının tespit edilmesi üzerine, İskele Belediyesi’nin de katılımıyla Lefkoşa’da ilgili kurumların iştirakiyle toplantı gerçekleştirildi.
Boğaziçi köyündeki mandıralarda bulunan büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının tespit edilmesi üzerine, İskele Belediyesi’nin de katılımıyla Lefkoşa’da ilgili kurumların iştirakiyle toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Boğaziçi köyünde gerekli tedbirler ivedilikle uygulamaya konuldu. Bu kapsamda köyde üç ayrı kontrol noktası oluşturulurken, giriş ve çıkış yapan tüm araçlar dezenfeksiyon halılarından geçiriliyor. Kontrol noktalarına yönelik çadır kurulum çalışmaları ise sürüyor.

Alınan tüm önlemler Veteriner Hekim koordinasyonunda yürütülürken, Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, zabıta ekipleri ve ilgili kurumlar sahada aktif görev yapıyor.

