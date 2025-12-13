  • BIST 11311.31
Erhan Arıklı: Azerbaycan ile KKTC arasında vizesiz ve kimlikle seyahat değerlendiriliyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Azerbaycan'da yayın yapan Media Türk TV'nin Net Bakış 360 Derece programına konuk olarak, KKTC–Azerbaycan ilişkileri, vizesiz seyahat ve Ercan Havalimanı hakkında önemli açıklamalarda bulund
Erhan Arıklı: Azerbaycan ile KKTC arasında vizesiz ve kimlikle seyahat değerlendiriliyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Azerbaycan’da katıldığı bir televizyon programında KKTC–Azerbaycan ilişkilerine, vizesiz ve kimlikle seyahat ihtimaline ile Ercan Havalimanı’ndan Azerbaycan’a uçuş çalışmalarına dikkat çekerken, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da iki ülke arasında artan turizm hareketliliği ve iş birliği olanaklarını vurguladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Azerbaycan’da yayın yapan Media Türk TV’nin Net Bakış 360 Derece programına konuk olarak, KKTC–Azerbaycan ilişkileri, vizesiz seyahat ve Ercan Havalimanı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Programın ilerleyen bölümünde KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Spor Bakanı Fikri Ataoğlu da canlı bağlantıyla yayına katıldı.

Erhan Arıklı

Programda gazeteci Serdar Şengül’ün sorularını yanıtlayan Bakan Arıklı, Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında vizesiz seyahat uygulamalarına dikkat çekerek, Türkiye ve Azerbaycan’ın bu sürece en hızlı uyum sağlayan ülkeler arasında yer aldığını ifade etti. Azerbaycan ile KKTC arasında kimlikle giriş ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arıklı, burada mütekabiliyet ilkesinin esas olduğunu vurguladı.

Arıklı, Azerbaycan’ın KKTC’ye bugüne kadar verdiği desteğin önemli olduğunu belirterek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in KKTC’ye yönelik tutumunun takdire şayan olduğunu söyledi. Bu nedenle tek taraflı bir adımın dahi değerlendirilebileceğini ifade etti.

Yeni Ercan Havalimanı’na da değinen Arıklı, tesisin uluslararası standartlara uygun hale geldiğini belirtti. Azerbaycan Havayolları’nın (AZAL) KKTC’ye sefer başlatmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydederek, gerekirse Ercan’ın Türkiye iç hatlar sistemine dahil edilmesiyle bu engelin aşılabileceğini dile getirdi.

FİKRİ ATAOĞLU

Programa daha sonra canlı bağlantıyla katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ise Azerbaycan ile KKTC arasında artan turizm hareketliliğine dikkat çekti. Ataoğlu, Karabağ zaferi sonrası bölgenin yeniden inşası ve doğal zenginliklerinin KKTC vatandaşlarında ilgi uyandırdığını, aynı şekilde Azerbaycanlı turistlerin de KKTC’ye olan ilgisinin arttığını söyledi.

Ataoğlu, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenerek devam ettiğini vurgulayarak, iş birliğini artırmak adına 2026 yılında da yoğun çalışmaların süreceğini ifade etti. Azerbaycanlı iş insanlarına çağrıda bulunan Ataoğlu, turizm, eğitim, gayrimenkul ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda KKTC’de yatırım fırsatları bulunduğunu belirtti.

