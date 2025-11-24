Atıl kuyu yeniden hayat buldu

İskele Belediyesi Su İşleri Birimi Teknik Ekibi ile Su İşleri Dairesi’nin ortak yürüttüğü proje sayesinde bölgenin önemli su kaynaklarından biri yeniden faaliyete geçti. Proje kapsamında yalnızca su hattı değil, bölgedeki mevcut su deposu da tamir edildi, tankerler için su dolum yeri yapıldı. Yeni düzenlenen tanker dolum alanına bir yangın vanası da yerleştirildi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da söz konusu bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi, belediye olarak bölge halkının suya kesintisiz erişimini sağlamak adına projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

İSKELE BELEDİYESİ İLE SU İŞLERİ DAİRESİ’NİN İŞ BİRLİĞİNDE 10 KM’LİK SU HATTI RESTORE EDİLDİ

İskele Belediyesi Su İşleri Teknik Birimi, İskele ve 21 Köyünde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Ekip, Kaplıca–Büyükkonuk arasında kalan, Kilitkaya’nın üst kısmında bulunan Ayfodi Tepesi’nde uzun süredir atıl durumda bulunan kuyuyu, Su İşleri Dairesi ile yaptığı iş birliği neticesinde yeniden faaliyete geçirdi. Bölgede bulunan 10 km’lik su hattını tamamen restore eden ekip, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte su akışı yeniden sağladı, özellikle yaz aylarında yaşanan su eksilmesi sorununa önemli bir çözüm üretti. Bu sayede Kilitkaya, Mersinlik, Kaplıca ve çevre köylerinin su sıkıntısının büyük oranda giderildi.

SU DEPOSU ONARILDI, TANKER DOLUM NOKTASI OLUŞTURULDU

Proje kapsamında yalnızca su hattı değil, bölgedeki mevcut su deposu da tamir edilerek daha verimli hale getirildi. Ayrıca köylerin su ihtiyacını karşılayacak tanker dolum yeri yapıldı. Bu düzenleme, su temini açısından önemli bir kolaylık sağlarken, bölgedeki altyapı da güçlendirilmiş oldu.

YANGIN VANASI İLE İTFAİYEYE STRATEJİK DESTEK

Yeni düzenlenen tanker dolum alanına bir de yangın vanası yerleştirildi. Olası bir yangın durumunda İtfaiye ekiplerinin suya hızlı şekilde ulaşabilmesini sağlayacak bu vananın, özellikle yaz aylarında riskin arttığı dönemler için büyük önem taşıyor.

BÖLGEDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ SÜRÜYOR

Ayfodi Tepesi’nde yürütülen çalışmalar bununla da sınırlı değil. Bölgede çevre düzenleme çalışmaları da devam ediyor. Altyapı iyileştirmelerinin yanında görsel ve işlevsel düzenlemelerle alanın daha güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi amaçlanıyor.

BAŞKAN SADIKOĞLU ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bugün (24 Kasım ) Veli Çağakanlı öncülüğündeki Su İşleri Birimi Teknik Ekibi’nin bölgede yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyerek hem ekibi tebrik etti hem de işbirliğinden dolayı Su İşleri Dairesi’ne teşekkür etti. Sadıkoğlu, belediye olarak bölge halkının suya kesintisiz erişimini sağlamak adına projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.