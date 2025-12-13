  • BIST 11311.31
Denetimlerde 374 sürücü rapor edildi

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 408 araç sürücüsü kontrol edildi.
Denetimlerde 374 sürücü rapor edildi

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 408 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 374 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 30 araç ise trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise; 186’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,  22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü muayenesiz araç kullanmak, 12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 9’u elektrikli scooterlerin kullanım kurallarına uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 13’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’i polisin dur talimatına uymamak ve 93’ü diğer trafik suçlarından oluşuyor.

