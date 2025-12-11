  • BIST 11233.66
DAÜ'de Erdal Beşikcioğlu söyleşisi: "Bir Tiyatro Yönetmek, Bir Kent Yönetmek"

DAÜ Tiyatro Topluluğu’nun düzenlediği 4. Duvar Atölye Günleri kapsamında, Etimesgut Belediye Başkanı ve sanatçı Erdal Beşikcioğlu 13 Aralık’ta Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda öğrencilerle buluşacak.
DAÜ’de Erdal Beşikcioğlu söyleşisi: "Bir Tiyatro Yönetmek, Bir Kent Yönetmek"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren DAÜ Tiyatro Topluluğu, öğrencilerin kültürel ve sanatsal gelişimini desteklemek amacıyla düzenlediği 4. Duvar Atölye Günleri’nin üçüncüsünü gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Etkinlik kapsamında, 13 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 16.00'da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda Etimesgut Belediye Başkanı ve sanatçı Erdal Beşikcioğlu konuk edilecek. Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek olan söyleşide Beşikcioğlu, “Bir Tiyatro Yönetmek, Bir Kent Yönetmek” başlıklı konuşmasıyla hem tiyatro alanındaki deneyimlerini hem de belediye başkanlığı sürecinde edindiği birikimleri paylaşacak. Beşikcioğlu’nun söyleşisi, sanatın sahnedeki disiplininin kent yönetiminde nasıl karşılık bulduğuna dair çarpıcı bir bakış sunacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, DAÜ’nün sanatı üniversite yaşamının temel bir bileşeni olarak konumlandırdığı ve öğrenci topluluklarının kültürel üretim süreçlerine aktif katılımını teşvik eden çalışmalara kurumsal düzeyde önem verildiği ifade edildi. Açıklamada, gelenekselleşen 4. Duvar Atölye Günleri’nin, üniversitenin sanat ve toplumsal etkileşimi güçlendirme hedeflerinin önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

Tiyatroya ilgi duyan öğrencilerden sanatseverlere ve yerel yönetim konularına meraklı geniş bir kitleye hitap eden etkinlik, DAÜ’nün kültür ve sanat alanındaki öncü rolünü pekiştiriyor. Tüm halkın katılımına açık olarak gerçekleştirilecek söyleşi, katılımcılara hem sanatsal hem de yönetsel açıdan zengin bir perspektif sunmayı hedefliyor.

