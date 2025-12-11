Hristodulidis, Hahn ile görüştü: Çözüm için sıkı çalışmalıyız

  • BIST 11233.66
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs sorunuyla ilgili atadığı özel temsilcisi Johannes Hahn’la bu sabah başkanlık konutunda bir araya geldi.
Rik’te yer alan habere göre, Hristodulidis bu sabah Hahn’ı karşılaması sırasında yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çabalara katılımının önemine işaret ederek, Hahn’a “Eğer kendisine bağlı olsaydı Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunacağını” işaret etti.

Açıklamasında, iki buçuk yıl kaybedildiğini ve şimdi Kıbrıs sorununun özünün ele alınmasının vakti olduğunu da dile getiren Hristodulidis, gerek Hahn’ın temasları gerekse bugün Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la yapılacak görüşmenin özlü müzakerelerin 2017 yılında kaldığı noktadan yeniden başlamasına ve Kıbrıs sorununun çözümüne yolu açacağını umudunu dile getirdi.

Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Erhürman’la bugünkü görüşmeye bu hedefle gideceğini de söyledi.

Hahn

Açıklamasında artık sonuç alma zamanının geldiğine inandığını ifade eden Hahn ise, zor anların ardından şimdi bir fırsat olduğunu söyledi.

Hahn, Hristodulidis’e hitaben yaptığı konuşmada “Yalnızca müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin yolun değil, Kıbrıs sorununda nihai çözümün de bulunması için Avrupa’nın, Kıbrıslı Türk liderle iyi bir inşa edilmesi amacıyla kendisine çok güvendiğini” de dile getirdi.

Hristodulidis’le yaptığı görüşmeyi çok iyi olarak nitelendiren Hahn, çözümün bulunabileceğine dair iyimserliğini ifade ederek,  herkesin çözüm için sıkı çalışması gerektiğini ve niyet varsa sonuç da olacağını kaydetti.

Diyalog masasına geri dönüşün şu an mutlak öncelik olmadığını, çünkü sağlanabilecek tek çözümün AB’nin de sürece dahil edilmesiyle mümkün olduğunu savunan Hahn, bunun için çok çalıştığını söyledi.

Hahn, adanın her yerinde daha iyi yaşam koşullarına ilişkin perspektif oluşması için, Kıbrıs vatandaşlarının merkezde olacağı iyi bir uzlaşma bulunabileceğini de dile getirdi. Hahn, Avrupa Birliği (AB) adına bunun için burada olduğunu kaydetti.

Rauna

Görüşmede yer alan Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konuları müsteşarı Marilena Rauna ise açıklamasında, Avrupa Birliği (AB) olmadan Kıbrıs sorununda kapsamlı bir çözüm olamayacağını öne sürdü.

Rauna açıklamasında, AB’nin gerek müzakerelerin yeniden başlaması gerekse müzakerelerin yeniden başlaması ardından gerekli ilerlemeye sahip olabilmeleri için gösterdikleri çabalarda, olumlu işleyebilecek ve katalizör görevi görebilecek araçlara sahip olduğunu da söyledi.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Hristodulidis ile Hahn arasında çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini de ifade eden Rauna, AB’nin ve Hahn’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili faaliyetlerinin yoğunlaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hahn’ın, Hristodulidis’i AB dışişleri bakanlarıyla gerçekleştirdiği bir dizi temas konusunda bilgilendirdiğini de dile getiren Rauna, bu temasların sürdüğünü ve yakın gelecekte de süreceğini kaydetti.

Rauna, Kıbrıs sorunuyla ilgili misyonu çerçevesinde Hahn tarafından Ankara’yı ziyaret etmekle ilgili girişimlerde bulunulduğunu belirtti.

Hahn’ın Kıbrıs Türk toplumunun lideri Tufan Erhürman’la yapacağı görüşmenin çok önemli olduğunu ve bundan duydukları memnuniyeti de dile getiren Rauna, Hristodulidis ile Hahn arasında gerçekleştirilen görüşmenin özetinin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB üyesi bir devlet olmasından ötürü, AB olmadan Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünün olamayacağı” şeklinde olduğunu sözlerine ekledi.

