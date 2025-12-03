  • BIST 11101.09
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Hristodulidis: Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanırsa, Türkiye'nin AB sürecini destekleyebiliriz

11 Aralık’ta Holguín ve Erhürman’la yapılacak üçlü görüşmeye müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle gideceğini söyledi.
Hristodulidis: Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanırsa, Türkiye'nin AB sürecini destekleyebiliriz

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefinin, Kıbrıs sorununun çözümünde ilerleme sağlanması halinde Güney Kıbrıs tarafından desteklenebileceğini açıkladı.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre Hristodulidis, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili son açıklamalarına atıf yaparak, “Sayın Erdoğan’ın ifadeleri eğer söylemde kalmayıp uygulamada da geçerliyse, bu yönde liderlik etmeye hazırız” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasında, Türkiye ile ilgili AB üyesi 27 ülkenin izlediği politikayı sürdüreceğini belirtti.

Hristodulidis Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, gelecek Nisan ayında yapılacak gayriresmî Avrupa Konseyi toplantısına, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı ise  gayriresmî Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (Gymnich) toplantısına davet edeceklerini ifade etti.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Hristodulidis, Türkiye  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’nin AB’ye katılmasının stratejik hedef olmaya devam ediyor” şeklindeki açıklamasını yorumladı.

Habere göre Hristodulidis geçtiğimiz pazartesi akşamı Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile birlikte yaptığı açıklamalar sırasında bir soru üzerine “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söyledikleri sadece birer söylem değilse o zaman, Türkiye’nin Güney Kıbrıs kaynaklı yükümlülükleri çerçevesinde Kıbrıs sorununda somut gelişmeleri önkoşula bağlayan bu gidişata yönelmek için buradayız” ifadesini kullandı.

Kıbrıs sorununa ilişkin hareketlilik ile ilgili bir soru üzerine ise Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile 11 Aralık’ta görüşmeye tam hazır olduklarını belirtti.

Hristodulidis, cumartesi günü Holguin’i göreceğini, müzakere görüşmelerinin gelişme halinde olduğunu ve 11 Aralık’taki görüşmeye sadece tek hedefle gideceğini söyledi. Bu hedefin “müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin koşulların nasıl yaratılacağı” olduğunu söyleyen Hristodulidis, herkesin orada değerlendirileceğini de düşündüğünü belirtti.

Hristodulidis özlü müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak genişletilmiş bir toplantıya yıl sonundan önce katılmaya hazır olduğunu da yineledi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ: AB'YE TAM ÜYELİK "STRATEJİK ÖNCELİĞİMİZ"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi akşamı kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ülkesinin AB’ye tam üyeliğinin “stratejik öncelik” olmaya devam ettiğini vurgulamıştı.

Erdoğan, “Önümüze çıkarılan tüm engellere rağmen tam üyelik hedefimizden vazgeçmiş değiliz” demişti.

