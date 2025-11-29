Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 70’i online alışveriş yaptı: Son 5 yılın en yüksek oranı

  • BIST 10898.7
Güney Kıbrıs’ta halkın yaklaşık yüzde 70’inin online alışveriş yaptığı, bunun son beş yılın en yüksek oranı olduğu bildirildi.
Alithia’nın dün yayımlanan 2024’e dair EUROSTAT araştırmasının sonuçlarına dayandırdığı haberine göre, Güney Kıbrıs’ta alışveriş yapan 16-74 yaş aralığındaki kişilerin oranı yüzde 65’e yaklaştı. 2024’te, belirtilen yaş grubundaki alışveriş yapan kişilerin oranı yüzde 65,57 oldu. Bu oran 2023’te yüzde 56,83 ve 2022’de yüzde 50,06 idi.

Rum nüfusunun internet üzerinden alışveriş yapma oranı da yüzde 60,26’ya ulaştı. Bu oran 2023’te yüzde 50,57 ve 2022’de yüzde 33,67 idi. Güney Kıbrıs’ın bu değerlerle Avrupa sıralamasının ortalarında bir konuma yerleştiği bilgisi de verildi.

