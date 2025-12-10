Kıbrıs ile Sırbistan SOFA anlaşması imzaladı

Riknews.com’un haberine göre Sırbistan Savunma Bakanı Bratislav Gaşiç Rum dengi Vasilis Palmas’ın davetlisi olarak dün gittiği Güney Kıbrıs’ta bugün Palmas ile görüştü ve “Status of Forces Agreement” anlaşmasına imza attı.

Vasilis Palmas Sırp dengi ile Kıbrıs, Sırbistan, Batı Balkanlar ve Akdeniz’deki güvenlik durumunu ele aldıklarını açıkladı.

Kıbrıs’ın, Kosova’nın bağımsızlık ilanını, “tek yanlı olduğu” gerekçesiyle tanımadığını da belirten Palmas Gaşiç’e, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasında, Sırbistan’ın AB üyelik sürecinde Brüksel ile kurumsal diyaloğunu güçlendirmek için mümkün olan her türlü desteği vereceğini söyledi.