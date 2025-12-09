Polis trafiğe açılan yolları açıkladı

Şiddetli yağış ve su baskınları nedeniyle trafik akışına kapatılan bazı güzergahlar su seviyesinin düşmesiyle yeniden trafiğe açıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, trafiğe açılan yollar şöyle:
* Gönyeli Çemberi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi arası (kaçış yolu dahil) trafiğe açıldı.
* Hastane Çemberi ile Acil Durum Hastanesi yolu trafiğe açıldı.
* Hastane Çemberi ile Etik ve Başkent Hastanesi yolu trafiğe açıldı.
Halen trafik akışına kapalı olan yollar ise şöyle:
* Güzelyurt – Lefkoşa Anayolunun Türkeli Çemberi
* Güzelyurt – Lefkoşa Anayolunun Ağıllar Çemberi ile Gönyeli Çağaloğlu Işıkları arası
* Gönyeli Şht Hüseyin Amca Caddesi
* Lefkoşa – Güzelyurt Anayolunun Gönyeli Alt Geçidi
* Hastane Çemberi ile Ortaköy Trafik Işıkları arası halen trafik akışına kapalı bulunuyor.
Polis, sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiğini duyurdu.
