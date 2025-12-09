Erhürman: Kıbrıslı Türklerin azınlık statüsüne düşürülmesini kimse kabul etmez

Kıbrıs’ta iki eşit kurucu ortaktan biri olan Kıbrıslı Türklerin azınlık konumuna düşürülmesi yönündeki söylemlerin gereksiz bir endişeden ibaret olduğunu belirterek, “Böyle bir durumu ne ben, ne Meclis’teki herhangi bir vekil, ne de herhangi bir Kıbrıslı Türk kabul eder” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin oy birliğiyle onaylanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm milletvekillerine teşekkür etti.

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımının tamamı şöyle:

Meclis’te Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşüldü. Tartışmaları dikkatle izledim. Hangi görüşte olursa olsun, söz alıp görüşlerini dile getiren herkese teşekkür ederim. Yalnızca şu kadarını söylemekle yetineyim: Kıbrıs’ta iki eşit kurucu ortaktan biri olan bu halkın azınlık statüsüne düşürülmesini ne ben kabul ederim, ne Meclis’teki herhangi bir milletvekili, ne de herhangi bir Kıbrıslı Türk! Böyle bir şey asla söz konusu değildir ve endişe olarak dile getirilmesi dahi son derece gereksizdir. Cumhurbaşkanlığı bütçesi Meclis’ten oy birliğiyle geçmiştir. Bunun için de tüm milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ederim.