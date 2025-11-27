  • BIST 10945.49
  • Altın 5673.708
  • Dolar 42.4168
  • Euro 49.2755
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKARum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

Kıbrıslı Türk olduğu iddia edilen hırsız suçüstü yakalandı

» »
Larnaka’ya bağlı Oroklini bölgesinde bulunan bir eve giren ve Kıbrıslı Türk olduğu iddia edilen bir kişi hırsızlık yaparken yakalandı.
Kıbrıslı Türk olduğu iddia edilen hırsız suçüstü yakalandı

Haravgi gazetesi, Oroklini bölgesinde ev sahiplerinin yurt dışında bulunduğu esnada eve giren 56 yaşındaki hırsızın, evdeki kapalı devre kamera sistemine takılması sonucu suçüstü yakalandığını yazdı.

Gazete, kamera kayıtlarından eve girildiğini anında gören ailenin haber verdiği polisin hırsızı suçüstü yakalamayı başardığını belirtti.

Habere göre, bahse konu şahıs hakkında 5 gün tutukluluk emrinin verildiği mahkeme önüne çıkarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil24 Kasım 2025 Pazartesi 12:42
  • Güney Kıbrıs’ta hane harcamalarının yüzde 18’i konut ve enerjiye gidiyor24 Kasım 2025 Pazartesi 12:41
  • Baf bölgesindeki büyük yangın kontrol altına alındı24 Kasım 2025 Pazartesi 10:59
  • Rum basını yazdı: “Erhürman’ın statü değişikliği şartı” Rum tarafı için “ciddi sorun”23 Kasım 2025 Pazar 11:32
  • Güney KIbrıs'a 10 ayda 4 milyon turist18 Kasım 2025 Salı 15:53
  • Rum Milli Muhafız Ordusu'nun iddiası: Türk F-16'ları 15 Kasım'da hava sahamızı ihlal etti17 Kasım 2025 Pazartesi 12:10
  • Güney Kıbrıs’ta ölümlü trafik kazalarında rekor artış: 2025'te 40 kişi hayatını kaybetti17 Kasım 2025 Pazartesi 12:09
  • Rum göçmenler kredilerini ödemek için KKTC’deki mallarını satıyor13 Kasım 2025 Perşembe 09:39
  • Rum Yönetimi, Türkiye ilerleme raporunun içeriğini olumlu buldu06 Kasım 2025 Perşembe 12:36
  • Alman emlakçının davasında “dava içerisinde dava” kararı: Duruşma 5-7 Kasım'a ertelendi03 Kasım 2025 Pazartesi 13:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti