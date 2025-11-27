Kıbrıslı Türk olduğu iddia edilen hırsız suçüstü yakalandı

Haravgi gazetesi, Oroklini bölgesinde ev sahiplerinin yurt dışında bulunduğu esnada eve giren 56 yaşındaki hırsızın, evdeki kapalı devre kamera sistemine takılması sonucu suçüstü yakalandığını yazdı.
Gazete, kamera kayıtlarından eve girildiğini anında gören ailenin haber verdiği polisin hırsızı suçüstü yakalamayı başardığını belirtti.
Habere göre, bahse konu şahıs hakkında 5 gün tutukluluk emrinin verildiği mahkeme önüne çıkarıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.